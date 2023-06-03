"Оторваться невозможно": почему все говорят о новом турецком сериале

Блуждая по просторам соцсетей, скорее всего вы видели хотя бы одно упоминание о сериале с необычным названием "Зимородок". Чаще всего зрители в восторге рассказывают о том, что сериал просто не отпускает от экрана и заставляет переживать сильные эмоции. Причем так считают даже те, кто относится к турецким сериалам как к посредственному жанру мыльных опер.

© Кадр из сериала "Зимородок"

"Рамблер" расскажет об этом сериале подробнее.

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Главными хитами турецкой индустрии сериалов за последние годы считаются "Черная любовь" и "Постучись в мою дверь", и драма "Зимородок", вышедшая в свет в 2022 году, становится проектом, который сможет "подвинуть" даже их.

Для успеха сериала в нем есть все - красивая молодая пара, которую сыграли Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир и очень много драмы.

Кадр из сериала "Зимородок"

По сюжету у влиятельного бизнесмена есть очень избалованные наследники. Один из которых, красавчик Ферит, ведет себя так, что родня решает его наказать и научить жизни. им кажется, что и то, и другое сможет сделать крепкий брак. На роль невесту выберут красавицу с волосами цвета огня, по имени Сейран. Но все не так просто - семьи Сейран и ферита скрывают слишком много секретов.

Вот, что пишут российские зрители:

"Мне понравилась главная героиня, динамичный сюжет, турецкая колористика...

Помимо интересного, динамичного сюжета, мне очень понравился актерский состав. Игра актеров убедительная, естественная, эмоциональная и искренняя. Если смеются. то и сними смеешься, если плачут, то и самой грустно становится.

Есть красивые мелодии и турецкие песни, которые прям за душу берут";

"Этот сериал снимается на реальных событиях, по запискам психолога Гюльсерен Будайджыоглу. Бывают такие серии и сцены после которых реально тяжело.

Этот сериал сильно отличается от других турецких проектов, невозможно угадать что же будет в следующей серии. Сценарист держит интригу.

Актерский состав подобран просто превосходно, каждому актеру подходит свой персонаж. Игра на высшем уровне, не переигрывают. Смотришь, и как будто они проживают, а не играют роль.

Изображения, монтаж, звук идеален, смотреть одно удовольствие.