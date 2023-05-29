Сериал «Милые магнолии» продлен на третий сезон
Пресс-служба Netflix сообщила, что драматический проект вернётся на экраны уже в июле этого года. Эту информацию стриминговый сервис сопроводил фотографиями из будущих эпизодов.
Сюжет сериала, основанного на романах Шеррил Вудс, следует за тремя лучшими подругами из Южной Каролины, которых воплотили на экране ДжоАнна Гарсиа Суишер, Брук Эллиотт и Хезер Хэдли.
Кадр из сериала "Милые магнолии"
Сага об их взлётах и падениях разворачивается в маленьком городке Серенити. Шоураннером проекта выступает Шерил Дж. Андерсон.
Кадр из сериала "Милые магнолии"
Третий сезон включит 10 серий и будет доступен для стрима на Netflix с 20-го июля.