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Сериал «Милые магнолии» продлен на третий сезон

Пресс-служба Netflix сообщила, что драматический проект вернётся на экраны уже в июле этого года. Эту информацию стриминговый сервис сопроводил фотографиями из будущих эпизодов.

Сериал «Милые магнолии» продлен на третий сезон
© Inc-News

Сюжет сериала, основанного на романах Шеррил Вудс, следует за тремя лучшими подругами из Южной Каролины, которых воплотили на экране ДжоАнна Гарсиа Суишер, Брук Эллиотт и Хезер Хэдли.

Кадр из сериала "Милые магнолии"

Сага об их взлётах и падениях разворачивается в маленьком городке Серенити. Шоураннером проекта выступает Шерил Дж. Андерсон.

Кадр из сериала "Милые магнолии"

Третий сезон включит 10 серий и будет доступен для стрима на Netflix с 20-го июля.

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