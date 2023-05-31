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Финал "Наследников" посмотрели рекордные для шоу 2,9 млн зрителей

Несколько дней назад вышла финальная серия четвертого сезона "Наследники" (Succession), которая завершила историю семейства Роев. Ее посмотрели 2,9 млн зрителей HBO, что стало рекордным показателем для шоу. По данным стриминга, финал третьего сезона собрал у экранов устройств 1,7 млн зрителей.

Финал "Наследников" посмотрели рекордные 2,9 млн зрителей
© Российская Газета

Ему, конечно, далеко до таких хитов, как "Одни из нас" - 8,2 млн зрителей или "Дома Дракона" - 9,3 млн зрителей.

Как ни печалит сей факт фанатов, на этом рассказ о междоусобицах в семье медиамагната завершена. Последний сезон можно посмотреть на "Амедиатеке".

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