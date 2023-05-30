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Вышел трейлер сериала "Открытый брак"

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер (18+) и постеры своей многосерийной комедийной мелодрамы "Открытый брак" с Мариной Александровой и Антоном Васильевым.

По сюжету семейная пара принимает решение начать "свободные отношения", что, как нетрудно догадаться, не слишком помогает разрешить кризис в их отношениях, а, скорее, совсем наоборот, его усугубляет.

Также в ролях: Владимир Яглыч, Полина Максимова, Гоша Куценко, Юлия Гаврилина, Ксения Каталымова, Софья Лебедева, Кирилл Плетнев, Константин Крюков и другие.

Российская Газета

Премьера десятисерийного проекта - 15 июня.

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