Вышел трейлер сериала "Открытый брак"

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер (18+) и постеры своей многосерийной комедийной мелодрамы "Открытый брак" с Мариной Александровой и Антоном Васильевым .

По сюжету семейная пара принимает решение начать "свободные отношения", что, как нетрудно догадаться, не слишком помогает разрешить кризис в их отношениях, а, скорее, совсем наоборот, его усугубляет.