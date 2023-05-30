Вышел трейлер сериала "Открытый брак"
Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер (18+) и постеры своей многосерийной комедийной мелодрамы "Открытый брак" с Мариной Александровой и Антоном Васильевым.
По сюжету семейная пара принимает решение начать "свободные отношения", что, как нетрудно догадаться, не слишком помогает разрешить кризис в их отношениях, а, скорее, совсем наоборот, его усугубляет.
Также в ролях: Владимир Яглыч, Полина Максимова, Гоша Куценко, Юлия Гаврилина, Ксения Каталымова, Софья Лебедева, Кирилл Плетнев, Константин Крюков и другие.
Российская Газета
Премьера десятисерийного проекта - 15 июня.