Названа дата выхода второго сезона сериала «Иванько»
Осенью зрители ТНТ смогут увидеть второй сезон комедии «Иванько». В продолжении истории о жизни трех подруг авторы обещают больше драмы, юмора и неожиданные повороты сюжета, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе телеканала.
«Все герои первого сезона прошли определенный путь, поэтому новый сезон о том, как они будут выбираться из ситуаций, в которые сами себя загнали. Это будет разговор об ошибках: можно ли их избежать, как с ними жить и есть ли непоправимые ошибки?» – отметила, режиссер, креативный продюсер и сценарист сериала Ксения Воронина.
Съемки новых серий прошли еще в 2022 году, сейчас завершается постпродакшн. Сериал также будет рассказывать о женской дружбе и одиночестве, комплексах и о том, как перестать быть жертвой.
Главным героиням придется столкнуться с последствиями ошибок, которые они совершили в первом сезоне. Подруги попытаются решить проблемы, но смогут ли они перестать наступать на те же грабли?
«Основная тема сезона – тема принятия себя, других и жизненных обстоятельств», – добавила Воронина.