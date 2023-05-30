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Названа дата выхода второго сезона сериала «Иванько»

Осенью зрители ТНТ смогут увидеть второй сезон комедии «Иванько». В продолжении истории о жизни трех подруг авторы обещают больше драмы, юмора и неожиданные повороты сюжета, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе телеканала.

Названа дата выхода второго сезона сериала «Иванько»
© РИА "ФедералПресс"

«Все герои первого сезона прошли определенный путь, поэтому новый сезон о том, как они будут выбираться из ситуаций, в которые сами себя загнали. Это будет разговор об ошибках: можно ли их избежать, как с ними жить и есть ли непоправимые ошибки?» – отметила, режиссер, креативный продюсер и сценарист сериала Ксения Воронина.

Съемки новых серий прошли еще в 2022 году, сейчас завершается постпродакшн. Сериал также будет рассказывать о женской дружбе и одиночестве, комплексах и о том, как перестать быть жертвой.

Главным героиням придется столкнуться с последствиями ошибок, которые они совершили в первом сезоне. Подруги попытаются решить проблемы, но смогут ли они перестать наступать на те же грабли?

«Основная тема сезона – тема принятия себя, других и жизненных обстоятельств», – добавила Воронина.

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