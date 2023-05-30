Названа дата выхода второго сезона сериала «Иванько»

«Все герои первого сезона прошли определенный путь, поэтому новый сезон о том, как они будут выбираться из ситуаций, в которые сами себя загнали. Это будет разговор об ошибках: можно ли их избежать, как с ними жить и есть ли непоправимые ошибки?» – отметила, режиссер, креативный продюсер и сценарист сериала Ксения Воронина.