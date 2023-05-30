Завершены съемки веб-сериала о подростках "Зумеры"

Продюсерский центр "ВГИК-Дебют" завершил съемки первого в своей истории веб-сериала "Зумеры". Местом съемок стали московские школы.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Главные герои веб-сериала - молодая учительница-практикантка и ее ученики-десятиклассники. Выпускница педагогического вуза будет искать подходы к парням и девушкам, которые еще не пережили трудности подросткового возраста, но уже должны задуматься о том, кем они станут во взрослой жизни. Ученики испытывают первые серьезные чувства, принимают первые важные решения, стремятся заявить о себе, стараются понять свои возможности и увидеть свои перспективы.

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По словам авторов проекта, они хотят показать на примере "трудного" класса обычной общеобразовательной школы, как меняется система образования в России, какие возможности для самореализации открыты для молодых ребят. В каждой серии герои будут делать важный для себя выбор. Они пройдут путь от неудач к успехам и полной уверенности в себе и завтрашнем дне.

В сериале заняты молодые актеры и блогеры: Олег Чугунов, Виталий Андреев, Ваша Маруся, Алия Еникеева, Сеня Бардаш, Николай Гасымов, Елизавета Евсеева. Главную роль учительницы исполняет Алена Белева - призер конкурса "Лучшие педагоги Москвы в номинации "Сердца отдаю детям".

Сценарий "Зумеров" написали Серафим Чихладзе, автор короткометражных фильмов "Долгая жизнь стукача" и "Мой друг зомби", дипломант российского этапа 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, и Степан Савинский.

В команде проекта: генеральный директор "ВГИК-Дебют", продюсер Федор Попов, режиссер - Даниэл Ким, автор клипов Элджея, Gayazov Brothers, Вани Дмитриенко и Хабиба, Рамиля и других исполнителей. Оператор - Альфред Марванов.

Исполнительным и креативным продюсерами проекта выступили студенты ВГИКа Саша Линт и Степан Савинский.

Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). В сериале 32 серии продолжительностью по одной минуте каждая - 4 сезона по восемь серий. Посмотреть "Зумеров" можно будет на платформе Yappy уже в июне 2023 года.

Справка "РГ"