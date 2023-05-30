Названа дата выхода сериала "Кино про бандитов"

"Вовлеченность каждого артиста и всех членов съёмочной группы, в нестандартный "мир чудаков", очень чувствовалась на протяжении всего проекта. Поэтому съемки проекта "Кино про бандитов" проходили в состоянии взаимной любви. Мне кажется, мы сделали что-то доброе, смешное и искреннее. Того, чего сейчас нам всем не хватает в этом мире", - поделился Малюгов.