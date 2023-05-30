Названа дата выхода сериала "Кино про бандитов"

Новый комедийный сериал "Кино про бандитов" с Михаилом Пореченковым и Дмитрием Нагиевым в главных ролях выйдет онлайн 15 июня 2023 года, сообщает пресс-служба стримингового сервиса Premier.
Главные герои комедии - бандиты, которые решили снять "настоящее кино" о своей жизни. Главный герой Гавр, главарь ОПГ из провинциального города, будет снимать кино о своей судьбе вместе с ворчливым таксистом Беляшом и охранником из ЧОПа Коляном.
"Поскольку в кинопроизводстве бывшие бандиты оказываются впервые, они действуют привычными методами и актера, который должен помочь им в создании фильма, берут в заложники", - рассказывают авторы.
По словам режиссера Сергея Малюгова, в сценарии сериала он сразу увидел потенциал для "кинохулиганства".
"Вовлеченность каждого артиста и всех членов съёмочной группы, в нестандартный "мир чудаков", очень чувствовалась на протяжении всего проекта. Поэтому съемки проекта "Кино про бандитов" проходили в состоянии взаимной любви. Мне кажется, мы сделали что-то доброе, смешное и искреннее. Того, чего сейчас нам всем не хватает в этом мире", - поделился Малюгов.
Помимо Михаила Пореченкова и Дмитрия Нагиева роли в сериале исполнили Станислав Дужников, Михаил Евланов, Наталья Бочкарёва, Анна Банщикова, Сергей Астахов и другие.