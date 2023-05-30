Алина Ланина два раза снималась в "СашеТане" беременной

Алина Ланина, известная в том числе по роли в ситкоме "СашаТаня", два раза работала на съемочной площадке беременной. Об этом и о том, как прятала живот, она рассказала изданию WomanHit.

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По словам актрисы, широкие вещи не помогали скрыть изменившуюся фигуру, а, наоборот, подчеркивали ее. Более эффективными оказались черные юбки фасона карандаш в сочетании с достаточно открытыми блузками. В таких образах беременность была незаметна даже анфас и в сценах, где Алина ничего не держала в руках, находясь при этом на восьмом месяце.

"Главное, не сильно разворачиваться боком", — подчеркнула Ланина.