Названа предполагаемая дата выхода второго сезона «Одни из нас»

Франческа Орси, глава драматических проектов НВО, заявила, что новый сезон сериала «Одни из нас» запланирован на 2025 год, но пока неизвестно, получится ли у компании снять его в указанные сроки.

© Кадр из сериала «Одни из нас»

В ближайшее время создатели проекта намерены начать работу над кастингом, сообщает Deadline, но написание сценария отложено на неопределённый срок.