Названа предполагаемая дата выхода второго сезона «Одни из нас»

Названа предполагаемая дата выхода второго сезона сериала «Одни из нас»
Франческа Орси, глава драматических проектов НВО, заявила, что новый сезон сериала «Одни из нас» запланирован на 2025 год, но пока неизвестно, получится ли у компании снять его в указанные сроки.
В ближайшее время создатели проекта намерены начать работу над кастингом, сообщает Deadline, но написание сценария отложено на неопределённый срок.
На данный момент НВО планирует выпустить продолжение экранизации популярной видеоигры в 2025 году, но из-за забастовки сценаристов в США дата выхода сериала может измениться.