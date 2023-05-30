Дольф Лундгрен сыграет ведьмака в спин-оффе «Крысы пограничья»
В этом месяце стало известно, что Дольф Лундгрен («Неудержимые») сыграет в спин-оффе «Ведьмака» Netflix про банду подростков под названием «Крысы Пограничья». Теперь появились сведения о его роли. Данными поделилось издание Redanian Intelligence, известное правдивой информацией.
В новом сериале Дольф станет бродячим ведьмаком Брегеном из школы Кота. Впервые персонаж появился в книге «Сезон гроз», где смог встретиться с Геральтом из Ривии. На данный момент неизвестно, какую роль в истории банды сыграет Бреген.
Также в сеть попал логотип «Крыс Пограничья». А пока можно ждать третий сезон сериала «Ведьмак», первая половина которого выйдет уже 29 июня.