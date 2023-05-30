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Дольф Лундгрен сыграет ведьмака в спин-оффе «Крысы пограничья»

В этом месяце стало известно, что Дольф Лундгрен («Неудержимые») сыграет в спин-оффе «Ведьмака» Netflix про банду подростков под названием «Крысы Пограничья». Теперь появились сведения о его роли. Данными поделилось издание Redanian Intelligence, известное правдивой информацией.

Дольф Лундгрен сыграет ведьмака в спин-оффе «Крысы пограничья»
© Игромания.ру

В новом сериале Дольф станет бродячим ведьмаком Брегеном из школы Кота. Впервые персонаж появился в книге «Сезон гроз», где смог встретиться с Геральтом из Ривии. На данный момент неизвестно, какую роль в истории банды сыграет Бреген.

Также в сеть попал логотип «Крыс Пограничья». А пока можно ждать третий сезон сериала «Ведьмак», первая половина которого выйдет уже 29 июня.

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