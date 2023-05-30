Финал сериала «Наследники»: как все закончилось и кто вышел победителем

Вслед за предпоследним эпизодом, в котором братья Рой присутствовали на эмоционально напряжённых похоронах Логана Роя, в 90-минутной прощальной серии «Наследников» от 28 мая была показана последняя игра семьи Рой за конгломератом «Уэйстар Ройко».

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В начале эпизода Кендалл пытается собрать голоса акционеров, чтобы заблокировать слияние с Лукасом Матссоном и его компанией GoJo. Шивон Шив Рой, которая заключила союз с Матссоном в начале этого сезона, также обсуждает с технологическим миллиардером голоса членов совета директоров и короткий список руководителей, которые должны остаться после завершения сделки. Когда мать Шив, леди Кэролайн Коллингвуд, звонит и сообщает ей, что Роман Рой остановился у неё, Шив решает навестить Романа и заручиться его голосом за сделку. Во время полёта она разговаривает по телефону с мужем Томом Вамбсгансом, спрашивая его, не против ли он возобновить отношения.

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Узнав, что Роман живёт у их мамы, Кендалл тоже летит навестить брата, чтобы убедить его отдать свой голос в совете директоров. Перед ужином Шив, Кендалл и Роман выпивают на террасе, а первый предлагает братьям работу. Также технический директор признаеэётся, что его сексуально влечёт к Шив, и он не уверен, есть ли у неё будущее в компании после слияния. Он предлагает Тому идею: вместо Шив пост американского генерального директора должен достаться Тому. Неплохой поворот!

В баре Грег Хирш узнает, что Матссон не намерен отдавать Шиву должность американского генерального директора. Кендалл сообщает эту новость ошарашенной Шив, которая подтверждает новость со своей стороны. Шив объединяется с Кендалл и Романом, и они звонят своему советнику Теллису, который предлагает им представить последовательный план руководства, сфокусированный либо на одном генеральном директоре, совмещённом с креслом, либо на председателе с деловыми качествами. Трио спорит о том, кто должен быть этим генеральным директором, причем каждый из братьев и сестёр утверждает, что Логан в какой-то момент сказал им, что они станут его преемниками.

После некоторого подтрунивания на пляже Роман и Шив соглашаются, что Кендалл должен стать генеральным директором, и делятся нежными чувствами во время приготовления поздней ночной закуски. Во время неловкого разговора Том сообщает Шив, что Матссон выбрал её в качестве американского генерального директора. После этого Том сталкивается с Грегом, и между ними завязывается драка в ванной, после чего Том выбегает из дома.

Наконец, настал день голосования совета директоров. Кендалл утверждает, что предложение GoJo — это плохая сделка и предлагает совету проголосовать против. Пока члены совета голосуют, Шив неожиданно выходит из комнаты, и она идёт за ней. После того, как Шив выбегает, Кендалл возвращается на собрание совета директоров и узнаёт, что большинство проголосовало за сделку с GoJo, причём ее голос стал решающим.