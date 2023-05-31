Вышел финальный эпизод «Теда Лассо»

31 мая на Apple TV+ состоялась премьера 12-го эпизода третьего сезона сериала «Тед Лассо». Серия под названием «Пока! Прощай!» посвящена финальному туру АПЛ — если «Ричмонд» выиграет свой матч, то станет чемпионом Англии.

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75-минутный эпизод доступен с русской озвучкой и русскими субтитрами.

Последний эпизод третьего сезона должен стать большим финалом всего сериала. К развязке подводит и сюжет шоу: многие персонажи пережили трансформацию собственной личности и стали лучшими версиями себя — как того и добивался невероятно позитивный Тед Лассо.

Ранее о завершении сериала после выхода третьего сезона говорили авторы проекта, включая исполнителя главной роли Джейсона Судейкиса. Однако шоу могут продолжить в формате спин-оффов, выпустив отдельные сериалы про второстепенных героев.