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Поклонники "Наследников" высмеяли дешевую одежду богатого героя Кирана Калкина в финале шоу

Поклонники сериала "Наследники" высмеяли дешевый образ богатого героя Кирана Калкина в финале шоу, сообщает PageSix со ссылкой на публикации в социальных сетях.

Поклонники "Наследников" высмеяли дешевую одежду богатого героя
© Газета.Ru

В частности, фанатов смутила футболка героя Калкина Романа Роя из супермаркета Walmart. Ее стоимость составляет $7. Поклонники рассудили, что дешевый образ Романа, который претендует на многомиллиардное наследство, выглядит неубедительным для персонажа.

"Наконец-то я могу себе позволить хоть что-то из гардероба семьи Рой", "Просто пытаюсь представить, как Роман вообще оказался в Walmart", — написали шутливые комментарии фанаты в официальном аккаунте сериала в соцсетях.

Сериал "Наследники" выходил на экраны с 2018 года и завершился 28 мая 2023 года. Проект считается одним из самых успешных сериалов десятилетия. Недавно стало известно, что из-за забастовки сценаристов Киран Калкин и Дженнифер Кулидж не смогут провести финальные шоу SNL.

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