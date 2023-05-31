Поклонники "Наследников" высмеяли дешевую одежду богатого героя

Поклонники сериала "Наследники" высмеяли дешевый образ богатого героя Кирана Калкина в финале шоу, сообщает PageSix со ссылкой на публикации в социальных сетях.

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В частности, фанатов смутила футболка героя Калкина Романа Роя из супермаркета Walmart. Ее стоимость составляет $7. Поклонники рассудили, что дешевый образ Романа, который претендует на многомиллиардное наследство, выглядит неубедительным для персонажа.

"Наконец-то я могу себе позволить хоть что-то из гардероба семьи Рой", "Просто пытаюсь представить, как Роман вообще оказался в Walmart", — написали шутливые комментарии фанаты в официальном аккаунте сериала в соцсетях.