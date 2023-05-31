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Майк Уайт хочет вернуть в  "Белый лотос" персонажей первых сезонов

Создатель сериала "Белый лотос" Майк Уайт признался, что намерен вернуть в шоу героев первых сезонов. Об этом он рассказал в своем новом интервью для The Hollywood Reporter.

Майк Уайт хочет вернуть в "Белый лотос" персонажей первых сезонов
© Газета.Ru

По словам шоураннера, "Белый лотос" обладает неисчерпаемым потенциалом и может успешно просуществовать еще несколько сезонов.

Также Уайт отметил, что ему интересна идея скрещения героев первых двух сезонов шоу с персонажами будущих сезонов.

"Если все сложится удачно, я думаю, было бы здорово сделать отдельный сезон, в котором соберутся все топовые звезды проекта и любимчики зрителей из первых сезонов", — признался Уайт.

Продюсер и сценарист также отметил, что привычный формат шоу, которое начинается с загадочной смерти одного из героев сезона, может быть изменен.

"Первые два сезона начинались с появление мертвого тела, которое мы идентифицировали в самом финале сезона. Но я думаю, что дальше мы будем пересобирать эту структуру и удивим зрителя новыми сценарными находками", — заявил он.

В конце марта стало известно, что действие третьего сезона "Белого лотоса" может развернуться в Таиланде.

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