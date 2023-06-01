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Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» может получить больше одного сезона

Недавно исполнительница роли Мэгги в «Ходячих мертвецах» Лорен Коэн в интервью New York Post рассказала о том, сколько будет длиться спин-офф шоу под названием «Ходячие мертвецы: Мёртвый город».

«Ходячие мертвецы: Мертвый город» может получить больше одного сезона
© Чемпионат.com

Пока что телеканал AMC запланировал лишь один сезон, однако актриса надеется, что история продолжится и дойдёт аж до пяти сезонов. Конечно, судьба сериала будет зависеть от зрителей и рейтингов.

Мы определённо настроены выйти за рамки первого сезона. Мы действительно надеемся, что сериал покажет себя хорошо и сможет привести ко второму, третьему, четвертому или пятому сезону. У нас такое чувство, что мы только что раскололи яйцо — теперь мы должны приготовить омлет.

Сюжет «Мёртвого города» расскажет о том, как Ниган и Мэгги отправятся в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги и Гленна.

«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» начнёт выходить на канале AMC c 18 июня. Всего будет шесть эпизодов.

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