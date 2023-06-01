«Ходячие мертвецы: Мертвый город» может получить больше одного сезона

Мы определённо настроены выйти за рамки первого сезона. Мы действительно надеемся, что сериал покажет себя хорошо и сможет привести ко второму, третьему, четвертому или пятому сезону. У нас такое чувство, что мы только что раскололи яйцо — теперь мы должны приготовить омлет.