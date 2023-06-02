В сети появился трейлер второго сезона сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе». Видеоролик доступен YouTube-канале стримингового сервиса Max.

Шоу расскажет о дальнейшей жизни трех героинь — Кэрри, Шарлотты и Миранды. Также ожидается появление Джона Корбетта, который вновь исполнит роль Эйдана Шоу.

Продолжение «Секса в большом городе» выйдет на стриминговом сервисе Max 22 июня и будет состоять из 11 эпизодов. В день премьеры покажут сразу две серии шоу.