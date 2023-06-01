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Принц Гарри и Меган Маркл снимут проект для Netflix

Герцог и герцогиня Сассекские, о которых Netflix снял документальный сериал "Гарри и Меган", запустят на стриминговом сервисе новый проект, но не будут находиться в кадре. Об этом пишет Mirror.

Принц Гарри и Меган Маркл снимут проект для Netflix
© Газета.Ru

"Принц Гарри и Меган запускают новый проект на Netflix, который ознаменует значительное изменение направления их деятельности по сравнению с их выступлениями на ток-шоу и мемуарами", - пишет Mirror.

Герцог и герцогиня Сассекские теперь сосредоточили свое внимание на работе за камерами. Источники утверждают, что их решение знаменует "конец [скандальной] эпохи" после сенсационного интервью Опре Уинфри. Это произошло через три года после того, как они решили уйти с поста старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, где вынуждены обеспечивать себя сами.

В сериале "Гарри и Меган" пара рассказала о трудностях, с которыми сталкивалась их семья в Великобритании, после чего они решили уехать жить в США.

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