5 главных сериалов июня 2023 года

Полиамория, психические расстройства, террористы и злобные инопланетяне. Вот неполный список тем, на которые свой взор решили обратить стриминговые платформы в июне. Летом искушенный зритель не очень-то любит просиживать время у телевизора, в связи с чем создатели сериалов всеми правдами и неправдами стараются заманить его к экранам, чтобы уж совсем не потерять аудиторию, оставив самые громкие премьеры на осенний сезон. В ближайшее время расскажем о предстоящих сериальных новинках. Смотреть подано!

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1. Кумир (с 4 июня на HBO)

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Открывает первый летний месяц проект провокационный, как в принципе и многие проекты, вышедшие из-под пера Сэма Левинсона, создателя «Кумира», ранее приложившего руку к не менее провокационной «Эйфории» с Зендаей в главной роли. И если ранее в своем творчестве Сэму уделял внимание теме запрещенных веществ, то на этот раз он решил погрузиться в порочный мир шоу-бизнеса, смешав его с темой секса и жажды славы (без запрещенных веществ тут тоже не обошлось, но они здесь не на первом плане).

Восходящая поп-звезда (Лили Роуз Депп) однажды заводит дружбу с таинственным продюсером (певец The Weeknd), оказавшимся по совместительству лидером тайного культа, в которого тут же и влюбляется. Любовь эта то ли похожа на сон, то ли на обман, но, как мы подозреваем, ни к чему хорошему она привести точно не сможет.

Премьера «Кумира» состоялась на Каннском кинофестивале, критики разгромили его в пух и прах, называя невразумительным и нелогичным, сравнив его со слишком постыдной версией «50 оттенков серого».

2. Переполненная комната (с 9 июня на Apple TV+)

Молодой человека с расстройством личности или хитрый убийца? Ответ на этот вопрос придется искать зрителю на протяжении всего сериала «Переполненная комната» с Томом Холландом и Амандой Сайфред в главных ролях.

Летом 1979 года Дэнни Салливан совершает жестокое убийство на Манхэттене, его арестовывают, после чего за дело берется детектив, который и пытается разобраться в причинах происшествия. Однако парень не так-то прост – он отрицает все обвинения, заявляя, что ничего не совершал, да и вообще у него часто происходят провалы в памяти, во время которых им начинают управлять потаенные личности. В основу этого детективного сериала легла настоящая история Билли Миллигана — преступника, страдавшего от расщепления сознания.

3. Открытый брак (с 15 июня на Okko)

Чужая семья – потёмки. А чужая семья, которая практикует открытый брак — это настоящий дремучий лес, в который лучше не соваться. Особенно ночью, когда в приличных семьях все спят.

Казалось бы, в жизни Марины (Марина Александрова) и Александра (Антон Васильев) есть почти все — успешная работа, отличная квартира, трое детишек. Но нет одного – счастья в личной жизни и острых ощущений — всё съела рутина. Решить эту проблему пара попытается при помощи полиаморных отношений, но приведут ли они к успеху? И избавят ли их от общих семейных проблем? В общем, герои этого сериала, как любят говорить в народе, попросту «зажрались».

4. Секретное вторжение (с 21 июня на Disney+)

В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, злобные инопланетяне бороздят просторы правительственных организаций на Земле в надежде заменить собой первых лиц государства и насадить свои законы. Об этом и пойдет речь в новом фантастическом сериале «Секретное вторжение», который выйдет под эгидой супергероев Marvel.

Самюэль Л. Джексон вернется на экраны в роли Ника Фьюри, которому придется объединиться с предводителем отряда Скруллов, чтобы раскрыть инопланетный заговор. Как и в большинстве подобных сериалов нас ждет слишком много патриотизма и слишком много камео в лице уже знакомых по супергеройской Вселенной персонажей.

5. Захваченный рейс (с 28 июня на Apple TV+)

От инопланетных злодеев перейдем к злодеям земным. Группа террористов захватывает гражданский самолет, следующий по маршруту Дубай-Лондон. Среди пассажиров оказывается опытный переговорщик Сэм Нельсон (Идрис Эльба, ранее воплотивший на экранах образ сыщика Лютера в одноименном сериале). И теперь его главная задача – спасти всех пострадавших. Всего нас ждет семь серий, действие в которых будет происходить в режиме реального времени (один час сериала – один час полета самолета).