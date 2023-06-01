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Netflix работает над еще одним спин-оффом "Ведьмака"

Вселенная "Ведьмака" онлайн-сервиса Netflix явно развивается куда-то не туда, но руководство гиганта не сдаётся и продолжает плодить спин-оффы.

Netflix работает над еще одним спин-оффом "Ведьмака"
© Российская Газета

Как сообщает авторитетная "Реданская разведка", в работу запущен ещё один полнометражный аниме-фильм. Предполагается, что это будет адаптация рассказа "Немного жертвенности" Анджея Сапковского, который не попал в сюжет первого сезона "Ведьмака".

Главная героиня - Эсси Давен по прозвищу Глазок - девушка-бард, поэтесса, подруга Лютика и приятельница Геральта.

Сообщается, что её озвучит Кристина Рен ("Человеке из стали", "Бэтмене против Супермена").

Композитором назначен Джозеф Трапанезе - автор музыки ко второму и третьему сезонам "Ведьмака".

Первым аниме во вселенной "Ведьмака" стал "Кошмар волка" (2021), рассказывающий о молодости Весемира.

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