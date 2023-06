25 главных сериалов июня

Начало лета для любителей эскапизма в объятиях телеэкрана ознаменуется массой интересного. Помимо «Секса в большом городе», «Ходячих мертвецов» и «Звездного пути» на экраны возвращаются «Ведьмак» с Генри Кавиллом и «Черное зеркало» с Аароном Полом и Майклом Серой. Создатель «Эйфории» на пару с певцом Викендом снял уже ненавистное многим шоу о поп-индустрии «Кумир», Том Холланд сыграл легендарного обладателя множественных личностей Билли Миллигана, а звезда «Теории Большого взрыва» Кейли Куоко исполнила главную роль в новой комедии создателя «Пацанов». Российские стриминги удивят зрителей сериалами о провинциальной тяге к Америке, решившейся на свободные отношения семье, плачевно закончившейся сходке бывших одноклассников, а также о никчемном опере, который неожиданно взялся за ум и начал выполнять свои обязанности. Лучшие сериалы июня — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

«Бэби-тур»

Российская провинция, 2009 год. Жительница поселка Ливни Зинаида узнает от подруги, что если родить ребенка в США, он получит американское гражданство и впоследствии сможет перевезти в Штаты всех родственников. Зинаида решает исполнить мечту и покинуть родное захолустье, но для этого необходимо сначала забеременеть. Вместе с тремя верными подругами-помощницами она берется за осуществление плана. Сценарий к «Бэби-туру» написал Василий Сигарев («Жить»), режиссером выступил Федор Стуков («Адаптация»). В главных ролях — Анна Котова, Лина Миримская, Мария Осипова и Анастасия Попова.

Премьера — 1 июня на Kion

«Сенсация» / Scoop

Пишущая о преступности журналистка Джагрути Патхак сама становится героиней криминальной хроники — ее подозревают в причастности к убийству коллеги. Девушке предстоит доказать свою невиновность, но для этого придется с головой окунуться в преступный мир Мумбая. Сериал основан на книге журналистки Джигны Воры «За решеткой в Быкулле: Моя жизнь в тюрьме» (Behind Bars in Byculla: My Days in Prison). Шоураннером выступил Хансал Мехта («Омерта», «Прыжок»), а главную роль исполнила Каризма Тана.

Премьера — 2 июня на Netflix

«Шоу Эрика Андре» / The Eric Andre Show

Культовое ток-шоу от самого безумного на современном телевидении ведущего и комика Эрика Андре возвращается с шестым сезоном. В списке гостей на этот раз значатся Джон Хэмм, Лил Нас Икс, Наташа Лионн, Дипло и актриса Рейвен-Симон.

В шестой сезон войдут восемь эпизодов, первые два выходят 4 июня на Adult Swim

«Кумир» / The Idol

Драма о музыкальной индустрии от создателя хитовой «Эйфории» Сэма Левинсона и поп-звезды Викенда (который играет в шоу одну из главных ролей) после премьеры в Каннах получила звание одного из худших шоу в истории HBO. Сериал рассказывает о начинающей певице (Лили-Роуз Депп), которая после срыва в туре решила перезапустить свою карьеру при помощи таинственного владельца ночного клуба (Викенд). Левинсон также выступил режиссером, подхватив эти обязанности после бегства с проекта известной по «Атланте» и «Очень странным делам» Эми Саймец. В проекте, помимо Викенда и Депп, снялись Элай Рот, Рэйчел Сеннотт и Дэн Леви.

Сериал из шести серий, премьера первой — 4 июня на HBO Max

«Проект “Лазарь”» / The Lazarus Project

Британский сериал рассказывает о работе тайной организации, обладающей способностью поворачивать время вспять и прибегающей к ней каждый раз, когда планета сталкивается с экзистенциальными угрозами. Воспоминания о произошедшем остаются лишь у небольшой группы посвященных. Шоураннером выступил Джо Бартон («Ритуал», «Люди»). В проекте сыграли Паапа Эссьеду, Анжли Мохиндра и Руди Дхармалингхам.

Во второй сезон войдут семь эпизодов, премьера — 4 июня на TNT

«В Филадельфии всегда солнечно» / It's Always Sunny in Philadelphia

16 сезон будет состоять из шести серий, первые две выходят 7 июня на FX и Hulu

«Потерянный» («Мальчик из ниоткуда») / Somewhere Boy

Дэнни потерял мать в раннем детстве, после чего его отец, изъеденный горем, запер ребенка дома, чтобы уберечь от опасностей внешнего мира. Годы спустя повзрослевшему Дэнни приходится впервые столкнуться с реальностью за пределами родных стен. Главную роль исполнил Льюис Гриббен («Т2 Трейнспоттинг»).

Сериал из восьми серий, премьера — 7 июня на Hulu (релиз в Великобритании уже состоялся)

«Основано на реальных событиях» / Based on a True Story

Основанная, как уже указано в названии, на реальных событиях и анализирующая феномен массовой популярности тру-крайм-подкастов в США, эта черная комедия рассказывает, как риелтор, звезда теннисного спорта и сантехник оказались вовлечены в громкое дело об убийстве в Лос-Анджелесе. Шоураннером выступил Крэйг Розенберг («Пацаны»), а главные роли исполнили Крис Мессина, Том Бейтман и звезда ситкома «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко.

Сериал из восьми эпизодов, все они выходят 8 июня на Peacock

«Охотничьи псы» / Bloodhounds

Бойкая экшен-дорама повествует о профессиональных боксерах, которые втянуты в грязный и преступный мир кредиторов. Режиссером и сценаристом выступил Ким Джу-хван («Божественная ярость», «Молодые копы»), главные роли исполнили У До-хван и Ли Сан-и.

Сериал из восьми серий, все они выходят 9 июня на Netflix

«Переполненная комната» / The Crowded Room

Запланированный как сериал-антология о борьбе с психологическими проблемами сериал в первом сезоне расскажет историю по мотивам документального романа Дэниела Киза «Таинственная история Билли Миллигана» (The Minds of Billy Milligan). Вышедшая в 1981-м книга повествует о жителе штата Огайо с диссоциативным расстройством личности, которого в 1970-х обвинили в многочисленных преступлениях. Проект изначально замышлялся полноценной экранизацией, однако постепенно эволюционировал в совершенно новую историю. Шоураннером выступил Акива Голдсман («Игры разума», «Я — легенда», «Константин: повелитель тьмы»). Главную роль исполнил Том Холланд (фильмы серии «Человек-паук»), также в шоу снялись Лайла Робинс, Уилл Чейз и Томас Садоски.

Сериал начнет выходить 9 июня на Apple TV+

«Мужской стриптиз» / The Full Monty

Сиквел одноименного народного хита 1990-х возвращается к его героям через 25 лет после событий оригинала. Фильм рассказывал о нескольких потерявших работу сталеварах, решивших заняться мужским стриптизом, и в качестве изюминки шоу гарантировавших полное раздевание на сцене. В продолжении станет ясно, как сложилась дальнейшая жизнь стриптизеров-любителей. В работе над сценарием принял участие автор фильма Саймон Бофой, к своим ролям вернулись Роберт Карлайл, Марк Эдди, Том Уилкинсон, Уильям Снейп, Хьюго Спир, Пол Барбер и Лесли Шарп.

Сериал выходит 14 июня на Disney+

«Черное зеркало» / Black Mirror

Новый сезон главного современного сериала на тему технологий и технофобий обещает «пять новых историй из пяти новых миров с пятью новыми мозгодробительными кошмарами». В шоу снялись Аарон Пол, Аньяна Васан, Майкл Сера, Энни Мерфи, Роб Делани, Рори Калкин и многие другие.

В шестой сезон войдут (представьте себе) пять серий, премьера — 15 июня на Netflix

«Открытый брак»

40-летние Сева и Оксана — образцовая пара с тремя детьми и большой квартирой в центре Москвы. Череда мелких конфликтов толкает Оксану на первую за 20 лет совместной жизни измену мужу, и приводит ее к мысли, что семье необходимы свободные отношения. Сева, впрочем, не возражает, ведь открытый брак позволит ему легализовать связь с давней любовницей, учительницей его младшего сына. Режиссером выступил Иван Китаев («Без правил»). В сериале сыграли Марина Александрова, Антон Васильев, Гоша Куценко, Кирилл Плетнев и Полина Максимова.

Сериал из десяти эпизодов, премьера первых двух — 15 июня на Okko

«Звездный путь: Странные новые миры» / Star Trek: Strange New Worlds

Действие в новом сезоне весьма успешного спин-оффа «Звездного пути» разворачивается на борту звездолета USS Энтерпрайз за десять лет до событий оригинала. Шоураннерами выступили Акива Голдсман, Алекс Куртцман и Дженни Люмет. Во втором сезоне к регулярному актерскому составу добавится Пол Уэсли в роли Джеймса Ти Керка, к своим ролям вернутся Энсон Маунт, Итан Пек и Ребекка Ромейн.

Во второй сезон войдут десять серий, премьера первого эпизода — 15 июня на Paramount+

«Чужестранка» / Outlander

Британо-американская околоисторическая драма продолжает историю путешественницы во времени, перемещающейся между XX и XVIII веками. Шоу основано на одноименной серии романов американской писательницы Дианы Гэблдон. В главной роли — Катрина Балф.

Седьмой сезон из 16 серий будет разделен пополам, премьера первого блока эпизодов — 16 июня на Starz

«Праведные Джемстоуны» / The Righteous Gemstones

Комедийный сериал о семействе циничных телевангелистов, зарабатывающих бешеные деньги на верующих американцах, возвращается с третьим сезоном. В шоу снялись Дэнни Макбрайд (он же выступил шоураннером проекта), Джон Гудман, Эди Паттерсон и Адам Дивайн.

Третий сезон будет состоять из девяти эпизодов, премьера — 18 июня на HBO

«Ходячие мертвецы: Мертвый город» / The Walking Dead: Dead City

Очередной спин-офф зомби-хоррора «Ходячие мертвецы» рассказывает о том, как герои оригинального шоу Мэгги и Ниган (Лорен Кохэн и Джеффри Дин Морган) отправились в кишащий живыми мертвецами Манхэттен, давно отрезанный от суши. Мэгги необходимо найти своего сына Хершела, похищенного рейдерами.

Сериал из шести серий, премьера первой — 18 июня на AMC

«Ухожу красиво»

С опером подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч) происходит странная метаморфоза: он неожиданно активно берется за выполнение своих профессиональных обязанностей после многих лет разгильдяйства, ухода от ответственности и злоупотребления полномочиями. Теперь Борис почти ежедневно рискует жизнью, борясь с преступностью, однако причину таких перемен в отношении к работе он хранит в секрете даже от близких. Режиссером выступил Михаил Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»).

Сериал из десяти эпизодов, премьера — 20 июня на Wink

«Секретное вторжение» / Secret Invasion

Сериал из шести серий, премьера первой — 21 июня на Disney+

«И просто так» / And Just Like That…

Второй сезон сиквела «Секса в большом городе» даст героиням оригинального сериала возможность продолжить познание новых граней секса, любви и отношений в условиях новейшего времени. В главных ролях — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Во второй сезон войдут 11 серий, премьера первых двух — 22 июня на Max, позже он появится в «Амедиатеке»

«Медведь» / The Bear

Один из самых ярких и увлекательных сериалов прошлого года возвращается со вторым сезоном. «Медведь» режиссера Кристофера Сторера (работал над «Рами» и стендап-концертами Бо Бернема) рассказывает о мишленовском поваре (Джереми Аллен Уайт), оставившем работу в одном из лучших ресторанов Нью-Йорка ради того, чтобы возглавить закусочную трагично скончавшегося брата. В новом сезоне герои открывают новое заведение. К своим ролям вернутся Эбон Мосс-Бакрак и Айо Эдебири.

Второй сезон будет состоять из десяти эпизодов, все они выходят 22 июня на FX и Hulu

«Райцентр»

Сериал из восьми серий, премьера — 23 июня на Ivi

«Я — Дева» / I'm a Virgo

На телевидении наконец дебютирует ставший режиссером рэпер из марксистской группы The Coup Бутс Райли (его первый и единственный пока фильм — прекрасная сатира на капитализм «Простите за беспокойство»). Абсурдистская драма «Я — Дева» расскажет о юном афроамериканце (Джаррель Джером), который вымахал ростом в четыре метра. Подросток всю жизнь скрывался от общества, однако с наступлением совершеннолетия решил наконец показать себя миру, а также встретиться со своим кумиром по имени Герой (Уолтон Гоггинс).

Сериал из восьми серий, все они выходят 23 июня на Amazon Prime Video

«Захваченный рейс» / Hijack

Семичасовой рейс KA29 из Дубая в Лондон захватывают террористы. Оказавшийся на борту опытный корпоративный переговорщик Сэм (Идрис Эльба) решает применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти пассажиров. Экшен в лучших традициях «24 часов» будет разворачиваться в реальном времени — хронометраж сериала равен времени полета. Режиссерами выступили Джим Филд Смит («Литвиненко») и Мо Али («Заточка»), сценаристом — работавший над «Убивая Еву» Джордж Кэй. В сериале также снялись Кейт Филлипс, Арчи Панджаби и Бен Майлз.

Сериал из семи серий, премьера первых двух — 28 июня на Apple TV+

«Ведьмак» / The Witcher

Третий сезон фэнтези по мотивам культовых произведений польского писателя Анджея Сапковского станет последним для Генри Кавилла в образе Геральта из Ривии: в уже запущенных в производство следующих сериях его заменит Лиам Хемсворт. К своим ролям вернутся Фрейя Аллан, Аня Чалотра и Имон Фэррен.