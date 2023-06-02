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Новый Marvel, продолжение «Ведьмака» и «Секса в большом городе»: 25 главных сериалов июня

Начало лета для любителей эскапизма в объятиях телеэкрана ознаменуется массой интересного. Помимо «Секса в большом городе», «Ходячих мертвецов» и «Звездного пути» на экраны возвращаются «Ведьмак» с Генри Кавиллом и «Черное зеркало» с Аароном Полом и Майклом Серой. Создатель «Эйфории» на пару с певцом Викендом снял уже ненавистное многим шоу о поп-индустрии «Кумир», Том Холланд сыграл легендарного обладателя множественных личностей Билли Миллигана, а звезда «Теории Большого взрыва» Кейли Куоко исполнила главную роль в новой комедии создателя «Пацанов». Российские стриминги удивят зрителей сериалами о провинциальной тяге к Америке, решившейся на свободные отношения семье, плачевно закончившейся сходке бывших одноклассников, а также о никчемном опере, который неожиданно взялся за ум и начал выполнять свои обязанности. Лучшие сериалы июня — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

25 главных сериалов июня
© Lenta.ru

«Бэби-тур»

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Российская провинция, 2009 год. Жительница поселка Ливни Зинаида узнает от подруги, что если родить ребенка в США, он получит американское гражданство и впоследствии сможет перевезти в Штаты всех родственников. Зинаида решает исполнить мечту и покинуть родное захолустье, но для этого необходимо сначала забеременеть. Вместе с тремя верными подругами-помощницами она берется за осуществление плана. Сценарий к «Бэби-туру» написал Василий Сигарев («Жить»), режиссером выступил Федор Стуков («Адаптация»). В главных ролях — Анна Котова, Лина Миримская, Мария Осипова и Анастасия Попова.

Премьера — 1 июня на Kion

«Сенсация» / Scoop

Пишущая о преступности журналистка Джагрути Патхак сама становится героиней криминальной хроники — ее подозревают в причастности к убийству коллеги. Девушке предстоит доказать свою невиновность, но для этого придется с головой окунуться в преступный мир Мумбая. Сериал основан на книге журналистки Джигны Воры «За решеткой в Быкулле: Моя жизнь в тюрьме» (Behind Bars in Byculla: My Days in Prison). Шоураннером выступил Хансал Мехта («Омерта», «Прыжок»), а главную роль исполнила Каризма Тана.

Премьера — 2 июня на Netflix

«Шоу Эрика Андре» / The Eric Andre Show

Культовое ток-шоу от самого безумного на современном телевидении ведущего и комика Эрика Андре возвращается с шестым сезоном. В списке гостей на этот раз значатся Джон Хэмм, Лил Нас Икс, Наташа Лионн, Дипло и актриса Рейвен-Симон.

В шестой сезон войдут восемь эпизодов, первые два выходят 4 июня на Adult Swim

«Кумир» / The Idol

Драма о музыкальной индустрии от создателя хитовой «Эйфории» Сэма Левинсона и поп-звезды Викенда (который играет в шоу одну из главных ролей) после премьеры в Каннах получила звание одного из худших шоу в истории HBO. Сериал рассказывает о начинающей певице (Лили-Роуз Депп), которая после срыва в туре решила перезапустить свою карьеру при помощи таинственного владельца ночного клуба (Викенд). Левинсон также выступил режиссером, подхватив эти обязанности после бегства с проекта известной по «Атланте» и «Очень странным делам» Эми Саймец. В проекте, помимо Викенда и Депп, снялись Элай Рот, Рэйчел Сеннотт и Дэн Леви.

Сериал из шести серий, премьера первой — 4 июня на HBO Max

«Проект “Лазарь”» / The Lazarus Project

Британский сериал рассказывает о работе тайной организации, обладающей способностью поворачивать время вспять и прибегающей к ней каждый раз, когда планета сталкивается с экзистенциальными угрозами. Воспоминания о произошедшем остаются лишь у небольшой группы посвященных. Шоураннером выступил Джо Бартон («Ритуал», «Люди»). В проекте сыграли Паапа Эссьеду, Анжли Мохиндра и Руди Дхармалингхам.

Во второй сезон войдут семь эпизодов, премьера — 4 июня на TNT

«В Филадельфии всегда солнечно» / It's Always Sunny in Philadelphia

Культовый ситком о группе друзей, открывших ирландский паб, возвращается после двухлетнего перерыва. В главных ролях, как и ранее, — Гленн Хауэртон, Чарли Дэй, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсон и Дэнни ДеВито.

16 сезон будет состоять из шести серий, первые две выходят 7 июня на FX и Hulu

«Потерянный» («Мальчик из ниоткуда») / Somewhere Boy

Дэнни потерял мать в раннем детстве, после чего его отец, изъеденный горем, запер ребенка дома, чтобы уберечь от опасностей внешнего мира. Годы спустя повзрослевшему Дэнни приходится впервые столкнуться с реальностью за пределами родных стен. Главную роль исполнил Льюис Гриббен («Т2 Трейнспоттинг»).

Сериал из восьми серий, премьера — 7 июня на Hulu (релиз в Великобритании уже состоялся)

«Основано на реальных событиях» / Based on a True Story

Основанная, как уже указано в названии, на реальных событиях и анализирующая феномен массовой популярности тру-крайм-подкастов в США, эта черная комедия рассказывает, как риелтор, звезда теннисного спорта и сантехник оказались вовлечены в громкое дело об убийстве в Лос-Анджелесе. Шоураннером выступил Крэйг Розенберг («Пацаны»), а главные роли исполнили Крис Мессина, Том Бейтман и звезда ситкома «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко.

Сериал из восьми эпизодов, все они выходят 8 июня на Peacock

«Охотничьи псы» / Bloodhounds

Бойкая экшен-дорама повествует о профессиональных боксерах, которые втянуты в грязный и преступный мир кредиторов. Режиссером и сценаристом выступил Ким Джу-хван («Божественная ярость», «Молодые копы»), главные роли исполнили У До-хван и Ли Сан-и.

Сериал из восьми серий, все они выходят 9 июня на Netflix

«Переполненная комната» / The Crowded Room

Запланированный как сериал-антология о борьбе с психологическими проблемами сериал в первом сезоне расскажет историю по мотивам документального романа Дэниела Киза «Таинственная история Билли Миллигана» (The Minds of Billy Milligan). Вышедшая в 1981-м книга повествует о жителе штата Огайо с диссоциативным расстройством личности, которого в 1970-х обвинили в многочисленных преступлениях. Проект изначально замышлялся полноценной экранизацией, однако постепенно эволюционировал в совершенно новую историю. Шоураннером выступил Акива Голдсман («Игры разума», «Я — легенда», «Константин: повелитель тьмы»). Главную роль исполнил Том Холланд (фильмы серии «Человек-паук»), также в шоу снялись Лайла Робинс, Уилл Чейз и Томас Садоски.

Сериал начнет выходить 9 июня на Apple TV+

«Мужской стриптиз» / The Full Monty

Сиквел одноименного народного хита 1990-х возвращается к его героям через 25 лет после событий оригинала. Фильм рассказывал о нескольких потерявших работу сталеварах, решивших заняться мужским стриптизом, и в качестве изюминки шоу гарантировавших полное раздевание на сцене. В продолжении станет ясно, как сложилась дальнейшая жизнь стриптизеров-любителей. В работе над сценарием принял участие автор фильма Саймон Бофой, к своим ролям вернулись Роберт Карлайл, Марк Эдди, Том Уилкинсон, Уильям Снейп, Хьюго Спир, Пол Барбер и Лесли Шарп.

Сериал выходит 14 июня на Disney+

«Черное зеркало» / Black Mirror

Новый сезон главного современного сериала на тему технологий и технофобий обещает «пять новых историй из пяти новых миров с пятью новыми мозгодробительными кошмарами». В шоу снялись Аарон Пол, Аньяна Васан, Майкл Сера, Энни Мерфи, Роб Делани, Рори Калкин и многие другие.

В шестой сезон войдут (представьте себе) пять серий, премьера — 15 июня на Netflix

«Открытый брак»

40-летние Сева и Оксана — образцовая пара с тремя детьми и большой квартирой в центре Москвы. Череда мелких конфликтов толкает Оксану на первую за 20 лет совместной жизни измену мужу, и приводит ее к мысли, что семье необходимы свободные отношения. Сева, впрочем, не возражает, ведь открытый брак позволит ему легализовать связь с давней любовницей, учительницей его младшего сына. Режиссером выступил Иван Китаев («Без правил»). В сериале сыграли Марина Александрова, Антон Васильев, Гоша Куценко, Кирилл Плетнев и Полина Максимова.

Сериал из десяти эпизодов, премьера первых двух — 15 июня на Okko

«Звездный путь: Странные новые миры» / Star Trek: Strange New Worlds

Действие в новом сезоне весьма успешного спин-оффа «Звездного пути» разворачивается на борту звездолета USS Энтерпрайз за десять лет до событий оригинала. Шоураннерами выступили Акива Голдсман, Алекс Куртцман и Дженни Люмет. Во втором сезоне к регулярному актерскому составу добавится Пол Уэсли в роли Джеймса Ти Керка, к своим ролям вернутся Энсон Маунт, Итан Пек и Ребекка Ромейн.

Во второй сезон войдут десять серий, премьера первого эпизода — 15 июня на Paramount+

«Чужестранка» / Outlander

Британо-американская околоисторическая драма продолжает историю путешественницы во времени, перемещающейся между XX и XVIII веками. Шоу основано на одноименной серии романов американской писательницы Дианы Гэблдон. В главной роли — Катрина Балф.

Седьмой сезон из 16 серий будет разделен пополам, премьера первого блока эпизодов — 16 июня на Starz

«Праведные Джемстоуны» / The Righteous Gemstones

Комедийный сериал о семействе циничных телевангелистов, зарабатывающих бешеные деньги на верующих американцах, возвращается с третьим сезоном. В шоу снялись Дэнни Макбрайд (он же выступил шоураннером проекта), Джон Гудман, Эди Паттерсон и Адам Дивайн.

Третий сезон будет состоять из девяти эпизодов, премьера — 18 июня на HBO

«Ходячие мертвецы: Мертвый город» / The Walking Dead: Dead City

Очередной спин-офф зомби-хоррора «Ходячие мертвецы» рассказывает о том, как герои оригинального шоу Мэгги и Ниган (Лорен Кохэн и Джеффри Дин Морган) отправились в кишащий живыми мертвецами Манхэттен, давно отрезанный от суши. Мэгги необходимо найти своего сына Хершела, похищенного рейдерами.

Сериал из шести серий, премьера первой — 18 июня на AMC

«Ухожу красиво»

С опером подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч) происходит странная метаморфоза: он неожиданно активно берется за выполнение своих профессиональных обязанностей после многих лет разгильдяйства, ухода от ответственности и злоупотребления полномочиями. Теперь Борис почти ежедневно рискует жизнью, борясь с преступностью, однако причину таких перемен в отношении к работе он хранит в секрете даже от близких. Режиссером выступил Михаил Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»).

Сериал из десяти эпизодов, премьера — 20 июня на Wink

«Секретное вторжение» / Secret Invasion

Очередной супергеройский сериал Marvel (на этот раз в формате шпионского триллера) посвящен истории борьбы Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) за спасение Земли от нашествия инопланетных Скруллов, способных менять облик и мимикрировать под людей. Шоураннером выступил работавший над «Мистером Роботом» Кайл Брэдстрит, режиссером — Али Селим («Грейспойнт», «61-я улица»). Также в сериале снялись Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Кармен Эджого, Кристофер Макдональд и Мартин Фриман.

Сериал из шести серий, премьера первой — 21 июня на Disney+

«И просто так» / And Just Like That…

Второй сезон сиквела «Секса в большом городе» даст героиням оригинального сериала возможность продолжить познание новых граней секса, любви и отношений в условиях новейшего времени. В главных ролях — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Во второй сезон войдут 11 серий, премьера первых двух — 22 июня на Max, позже он появится в «Амедиатеке»

«Медведь» / The Bear

Один из самых ярких и увлекательных сериалов прошлого года возвращается со вторым сезоном. «Медведь» режиссера Кристофера Сторера (работал над «Рами» и стендап-концертами Бо Бернема) рассказывает о мишленовском поваре (Джереми Аллен Уайт), оставившем работу в одном из лучших ресторанов Нью-Йорка ради того, чтобы возглавить закусочную трагично скончавшегося брата. В новом сезоне герои открывают новое заведение. К своим ролям вернутся Эбон Мосс-Бакрак и Айо Эдебири.

Второй сезон будет состоять из десяти эпизодов, все они выходят 22 июня на FX и Hulu

«Райцентр»

Собравшиеся на юбилей бывшие одноклассники из райцентра Вармалей обнаруживают в пруду машину, внутри которой — труп и необычный метеорит. Расследование таинственной находки заставит участников раскрыть тайны из собственного прошлого, которые они не прочь похоронить. Режиссерами выступили Эдуард Мошкович и дебютант Данил Чащин, сценарий написала Ирина Пивоварова («Время первых»). В сериале снялись Дмитрий Чеботарев, Карина Разумовская, Агриппина Стеклова, Иван Добронравов, Владимир Скворцов и Кристина Асмус.

Сериал из восьми серий, премьера — 23 июня на Ivi

«Я — Дева» / I'm a Virgo

На телевидении наконец дебютирует ставший режиссером рэпер из марксистской группы The Coup Бутс Райли (его первый и единственный пока фильм — прекрасная сатира на капитализм «Простите за беспокойство»). Абсурдистская драма «Я — Дева» расскажет о юном афроамериканце (Джаррель Джером), который вымахал ростом в четыре метра. Подросток всю жизнь скрывался от общества, однако с наступлением совершеннолетия решил наконец показать себя миру, а также встретиться со своим кумиром по имени Герой (Уолтон Гоггинс).

Сериал из восьми серий, все они выходят 23 июня на Amazon Prime Video

«Захваченный рейс» / Hijack

Семичасовой рейс KA29 из Дубая в Лондон захватывают террористы. Оказавшийся на борту опытный корпоративный переговорщик Сэм (Идрис Эльба) решает применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти пассажиров. Экшен в лучших традициях «24 часов» будет разворачиваться в реальном времени — хронометраж сериала равен времени полета. Режиссерами выступили Джим Филд Смит («Литвиненко») и Мо Али («Заточка»), сценаристом — работавший над «Убивая Еву» Джордж Кэй. В сериале также снялись Кейт Филлипс, Арчи Панджаби и Бен Майлз.

Сериал из семи серий, премьера первых двух — 28 июня на Apple TV+

«Ведьмак» / The Witcher

Третий сезон фэнтези по мотивам культовых произведений польского писателя Анджея Сапковского станет последним для Генри Кавилла в образе Геральта из Ривии: в уже запущенных в производство следующих сериях его заменит Лиам Хемсворт. К своим ролям вернутся Фрейя Аллан, Аня Чалотра и Имон Фэррен.

Третий сезон из восьми серий будет поделен на две части, первые пять серий выйдут на Netflix 29 июня, еще три — 27 июля

Сериалы, Мужской стриптиз, Константин: Повелитель тьмы, Медведь, 24 часа, Игры разума, Пацаны, Основано на реальных событиях, Простите за беспокойство, В Филадельфии всегда солнечно, Секс в большом городе, Теория большого взрыва, Звёздный путь, Человек-Паук, Жить, Т2 Трейнспоттинг, Мистер Робот, Эйфория, Чужестранка, Убивая Еву, Время первых, Мо Али, Гленн Хауэртон, Диана Гэблдон, Кайл Брэдстрит, Аня Чалотра, Кейт Филлипс, Итан Пек, Сэм Левинсон, Хьюго Спир, Кристофер Макдональд, Лесли Шарп, Джереми Уайт, Наташа Лионн, Рори Калкин, Иван Китаев, Марк Эдди, Кэйтлин Олсон, Пол Барбер, Джо Бартон, Крис Мессина, Федор Стуков, Дэн Леви, Чарли Дэй, Роб Макэлхенни, Катрина Балф, Адам Дивайн, Лорен Кохэн, Иван Добронравов, Карина Разумовская, Дипло, Кармен Эджого, Ребекка Ромейн, Алекс Куртцман, Генри Кавилл, Том Бейтман, Коби Смолдерс, Идрис Эльба, Джим Смит, Агриппина Стеклова, Джеффри Морган, Акива Голдсман, Лили-Роуз Депп, Сара Паркер, Том Уилкинсон, Мария Осипова, Анастасия Попова, Томас Садоски, Михаил Поляков, Кирилл Плетнев, Владимир Скворцов, Майкл Сера, Оливия Колман, Антон Васильев, Синтия Никсон, Лиам Хемсворт, Джон Гудман, Дмитрий Чеботарев, Дэнни Девито, Анна Котова, Владимир Яглыч, Ирина Пивоварова, Василий Сигарев, Кейли Куоко, Сэмюэл Джексон, Том Холланд, Аарон Пол, Кристина Асмус, Джон Хэмм, Эмилия Кларк, Марина Александрова, Мартин Фриман, Бен Мендельсон, Гоша Куценко, Полина Максимова, Netflix, Amazon, Apple
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