Никита Ефремов и Ольга Медынич сыграют в «Крутой перемене»

«На мой взгляд, “Крутая перемена” — история о поиске себя, о счастье, о прощении. О том, как быть людьми и не забывать об этом, поддавшись ритму большого города или больших достижений. Я бы сказал, это история о взрослении через возвращение к своим истокам. Мой герой Андрей жил в небольшом городке. Поехал покорять Москву, но у него ничего не вышло. Как мне кажется, это у него шло не от сердца, а то ли от желания какой-то наживы, то ли он занимался не своим делом. Потому что Андрей — прирожденный учитель. Это большой дар и он восстановит его.