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От рака простаты умер актер Джо Гэйтон, создатель культового вестерна "Ад на колесах"

В 66 лет скончался Джо Гэйтон, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер, в первую очередь известный как один из создателей сериала "Ад на колесах".

Умер создатель культового вестерна "Ад на колесах"
© Российская Газета

Плюс на его счету военная драма с Хэкменом "Необыкновенная отвага", сценарий которой Джо написал, когда ему было 23 года, мелодрама "Теплый летний дождь", мюзикл с Траволтой "Крик", "Южный комфорт" с Эриком Робертсом, "Пуленепробиваемый" с Сэндлером, так далее. На большей части проектов Гэйтон работал со своим братом Тони.

Как сообщает Deadline, кинематографист отошел после многих лет сражений с раком простаты.

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