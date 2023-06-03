Умер создатель культового вестерна "Ад на колесах"

В 66 лет скончался Джо Гэйтон, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер, в первую очередь известный как один из создателей сериала "Ад на колесах".

Плюс на его счету военная драма с Хэкменом "Необыкновенная отвага", сценарий которой Джо написал, когда ему было 23 года, мелодрама "Теплый летний дождь", мюзикл с Траволтой "Крик", "Южный комфорт" с Эриком Робертсом, "Пуленепробиваемый" с Сэндлером, так далее. На большей части проектов Гэйтон работал со своим братом Тони.