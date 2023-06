Чем удивит второй сезон сериала «Шершни»

Второй сезон — настоящее начало

Кристина Риччи и Элайджа Вуд — выше всяких похвал

В настоящем героинь играют не звёздные, но всё же известные актрисы. К примеру, взрослая Шона — это Мелани Лински (Кэтлин из The Last of Us), а Таисса — Тони Сайпресс («Карточный домик» и «Чёрный список»).