Денис Шведов спасет мир от суперзлодеев в новом комедийном сериале

Начались съемки комедийного экшн-сериала «Красный 5» с Денисом Шведовым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «ТВ-3». Мы привыкли видеть супергероев в ярких костюмах, под восхищенными взглядами поклонников. Но что делать тем обладателям суперспособностей, которые выходят в отставку?

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Так и случилось с главным героем фильма – спецагентом «Красный-5», в жизни - Бекешевым, который провалил задание, за что и был «списан» из спецслужб. Не зная как приспособиться к «гражданке» он страдает от безделья, заливая тоску алкоголем.

Но за несколько месяцев до увольнения «Красного» из суперсекретной холодной тюрьмы сбежали несколько опасных преступников, обладающие сверхспособностями.

На свободе в том числе оказались красавица-шпионка, одно прикосновение, которое заставляет мужчин потерять рассудок от любви, сумасшедший учёный, синтезирующий яд прямо в своём теле и хозяин зомби-деревни. Объединившись, злодеи планируют взять власть над планетой в свои руки.

О расположении этой тюрьмы, оставшейся еще с советских времен знает только армейский приятель Бекешева – Анатолич, ведь именно на его даче, в уличном туалете и расположен вход в подземную «клетку». «Красный 5» снова в деле, появляется шанс спасти мир ото зла, но в одиночку не справится.

Судьба дает Бекешеву напарника – молодого болтливого айти-гения, с позывным «Бабуля» - одной рукой он взламывает суперсекретные шифры, а другой готовит самый вкусный борщ на свете.