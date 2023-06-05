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Шоу «Винчестеры» окончательно закрыли

В начале мая было объявлено о закрытии сериала «Винчестеры», приквела шоу «Сверхъестественное», после первого сезона. Тогда актёр и продюсер Дженсен Эклс призвал фанатов распространять хэштег в поддержку проекта и помочь ему окончательно не закрыться.

Шоу «Винчестеры» окончательно закрыли
© Чемпионат.com

Издание Deadline сообщило, что попытки не увенчались успехом, поскольку сериалу так и не смогли компанию, которая купит на него права. Шоу окончательно закрылось, а Эклс в социальных сетях поблагодарил фанатов за активность и отметил, что ему жаль терять такой отличный проект.

«Винчестеры» — сериал, рассказывающий о родителях Дина и Сэма из «Сверхъестественного». Сам Эклс планировал несколько сезонов, но телесеть The CW решила закрыть проект после первого сезона.

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