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Запущен сериал о приключениях в мире Сорока Островов

По роману Сергея Лукьяненко "Рыцари Сорока Островов" будет снят сериал - его запустили в производство кинокомпании "Ящер Пикчерс" и "Вселенная Кино". Проект создаётся при поддержке Института Развития Интернета.

Запущен сериал о приключениях в мире Сорока Островов
© Российская Газета

Это будет первый молодёжный сериал, автором сценария и креативным продюсером которого выступит популярный фантаст Сергей Лукьяненко. Среди его произведений, успешно перенесённых на экраны, - "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Азирис Нуна", "Черновик" и др.

Создатели нового проекта обещают сериальный блокбастер. Продюсерами сериала выступят Дмитрий Щербанов и Андрей Шишканов, известные по фильмам и сериалам "Домовой", "Зёма" и "Суперпозиция", режиссером - Андрей Мармонтов ("Анна-детективъ", "Бессонница", "Безсоновъ", "Восьмидесятые").

Своё участие в проекте предварительно подтвердил Фёдор Бондарчук.

Опубликованные в 1992 году "Рыцари Сорока Островов" - первый изданный роман популярного писателя. В 1995 году роман был отмечен премией "Меч Руматы", одной из жанровых премий "Странник" за лучшее произведение в жанре героико-романтической и приключенческой фантастики. В 2010 году перевод романа на немецкий язык получил одну из крупнейших наград Германии в области фантастики Deutscher Phantastik Preis.

По сюжету современные земные подростки загадочным образом оказываются в другой реальности в мире Сорока Островов. Здесь бушуют штормы и бродят призраки, существуют странные ритуалы и жизнь течёт по правилам, напоминающим детскую игру в войну. Но эта война продолжается изо дня в день, а гибнут в этих битвах на картонных мечах по-настоящему…

Релиз сериала ожидается осенью 2025 года.

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