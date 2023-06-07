Опубликованы новые постеры третьего сезона сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал персональные постеры третьего сезона «Ведьмака» с главными героями шоу. На них можно увидеть Геральта из Ривии, Йеннифэр, Цири и Лютика — авторы заявили, что у каждого из них есть «сила, способная изменить всё».

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Кроме того, создатели шоу напомнили, что большой трейлер третьего сезона покажут уже вечером 8 июня на трансляции Summer Game Fest 2023. Ролик представит лично Генри Кавилл вместе с другими актёрами шоу.

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