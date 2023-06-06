Появилась дата премьеры нового сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
Стало известно, что третий сезон нашумевшего сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» покажут по телевизору. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе ТНТ.
«13 июня в 21:00 на ТНТ состоится телепремьера продолжения сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» – главного современного киновысказывания о жизни, дружбе и любви в российские девяностые», – уточнили там.
Напомним, что в основе сериала лежит история Санька, Женьки, Вовки и Илюши, которые столкнулись с социальными потрясениями эпохи и с личными драмами.
В новом сезоне сериала герои окажутся на школьном выпускном. В это время на празднике появятся бандиты.
Среди актеров, снявшихся в ленте, – Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Юра Борисов, Никита Павленко, Евгений Ткачук, Виктор Сухоруков, Александра Хромова, Федор Федотов, Варвара Шмыкова и Юрий Кузнецов.