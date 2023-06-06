Появилась дата премьеры нового сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

Стало известно, что третий сезон нашумевшего сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» покажут по телевизору. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе ТНТ.

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«13 июня в 21:00 на ТНТ состоится телепремьера продолжения сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» – главного современного киновысказывания о жизни, дружбе и любви в российские девяностые», – уточнили там.

Напомним, что в основе сериала лежит история Санька, Женьки, Вовки и Илюши, которые столкнулись с социальными потрясениями эпохи и с личными драмами.