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Зрители оценили сериал «Кумир» куда выше критиков

Пару дней назад на HBO стартовал сериал «Кумир» с музыкантом The Weeknd и дочерью Джонни Деппа. Ещё до выхода шоу появились оценки критиков — они разнесли сериал в пух и прах, а вот аудитория приняла его более сдержанно.

Зрители оценили сериал «Кумир» куда выше критиков
© Чемпионат.com

Если взглянуть на рейтинг проекта на сайте Rotten Tomatoes, то можно увидеть, что общий рейтинг от аудитории составляет 63%, тогда как от критиков — всего 26%.

По мнению зрителей, шоу получилось интересным и интригующим. Сцены с наготой и сексом аудитория, в отличие от критиков, приняла хорошо. Люди не считают, что они слишком откровенные или лишние.

Такое на телевидении появляется раз в несколько лет, и когда это происходит, оно поражает сильно и быстро. Безумно люблю Абеля и всё, что он даёт э

«Кумир» остроумно написан, по ходу преподнося неожиданные сюрпризы — мне это очень понравилось.

Этот сериал позволяет насладиться настоящей, не размытой реальностью, и это чудесно.

Что отличает «Кумира», так это его новаторский подход к повествованию с запоминающейся музыкой и визуальными красотами.

Сериал «Кумир» можно смотреть на HBO Max, но в России сервис не работает.

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