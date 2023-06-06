Сериал «Кумир»: дата выхода всех эпизодов

Первая серия громкого хита уже вышла.

© Чемпионат.com

5 июня прошла премьера «Идола» (или «Кумира) — нового хита HBO от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона, где в главных ролях оказались певец Абель Макконен, он же The Weeknd, и дочь Джонни Деппа, она же Лили-Роуз Депп.

У сериала будет всего шесть эпизодов, а выходят они раз в неделю.

1-я серия — 5 июня

2-я серия — 11 июня

3-я серия — 18 июня

— 25 июня

— 2 июля

6-я серия — 9 июля