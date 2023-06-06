$81.33+0.4587.03-0.07

Сериал «Кумир»: дата выхода всех эпизодов

Первая серия громкого хита уже вышла.

Сериал «Кумир»: дата выхода всех эпизодов
© Чемпионат.com

5 июня прошла премьера «Идола» (или «Кумира) — нового хита HBO от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона, где в главных ролях оказались певец Абель Макконен, он же The Weeknd, и дочь Джонни Деппа, она же Лили-Роуз Депп.

У сериала будет всего шесть эпизодов, а выходят они раз в неделю.

1-я серия — 5 июня

2-я серия — 11 июня

3-я серия — 18 июня

— 25 июня

— 2 июля

6-я серия — 9 июля

«Кумир» уже успел поскандалить, да и критики буквально возненавидели его — во многом из-за повышенного уровня эротики и пошлости. Однако первая серия нам, например, очень понравилась. Причём хорошими мы посчитали не только действительно талантливые сексуальные эпизоды, но и всё остальное, включая интригующий сюжет и персонажей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий