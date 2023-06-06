Сериал «Кумир»: дата выхода всех эпизодов
Первая серия громкого хита уже вышла.
5 июня прошла премьера «Идола» (или «Кумира) — нового хита HBO от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона, где в главных ролях оказались певец Абель Макконен, он же The Weeknd, и дочь Джонни Деппа, она же Лили-Роуз Депп.
У сериала будет всего шесть эпизодов, а выходят они раз в неделю.
1-я серия — 5 июня
2-я серия — 11 июня
3-я серия — 18 июня
— 25 июня
— 2 июля
6-я серия — 9 июля
«Кумир» уже успел поскандалить, да и критики буквально возненавидели его — во многом из-за повышенного уровня эротики и пошлости. Однако первая серия нам, например, очень понравилась. Причём хорошими мы посчитали не только действительно талантливые сексуальные эпизоды, но и всё остальное, включая интригующий сюжет и персонажей.