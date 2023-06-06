Сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером вышел на Netflix

В конце мая на Netflix вышел популярный многосерийный фильм “Фубар” (16+), главную роль в котором исполнил Арнольд Шварценеггер – знаменитый актер, уже успевший засветиться в видеоролике стриминговой платформы.

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Рейтинг кинопроекта на Rotten Tomatoes составляет 50%, средняя оценка – 5,6/10. Критики отмечают плоские шутки и использование истории, уже известной из ранних работ Шварценеггера. Рейтинг на Metacritic – 48 баллов из 100.

Сюжет ленты рассказывает о секретном агенте ЦРУ, который готовится к пенсии, но внезапно узнает о семейной тайне, что заставляет его выполнить последнюю миссию. Стоит отметить, что “Фубар” сменил на Netflix по популярности “Королеву Шарлотту” и “Бриджертонов”.