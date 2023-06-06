Актер рассказал о сюжете турецкого сериала «Два незнакомца»

Горжусь, что мы воссоединились с Ханде. Кажется, прошло семь лет с тех пор, как мы снимались с ней в «Любовь не понимает слов». Конечно, очень приятно вновь работать вместе, и здорово, что мы сейчас встретились с более взрослыми версиями друг друга», — сказал Дениз в интервью турецким журналистам.