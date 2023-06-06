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Бурак Дениз рассказал о сюжете турецкого сериала «Два незнакомца»

Турецкий актёр Бурак Дениз раскрыл сюжет сериала «Два незнакомца», который должен выйти в сентябре 2023 года.

Актер рассказал о сюжете турецкого сериала «Два незнакомца»
© Чемпионат.com

«Это будет история о мужчине с неустойчивой психикой, который влюбляется в женщину-прокурора. Это будет интересная история, оригинальная. Мы очень взволнованы.

Для меня это непростая роль. Тяжело играть такого персонажа, который отличается от моих прежних. Непросто следовать сценарию. Но с нами работали тренеры по актёрскому мастерству, мы были одной командой. У нас было отличное взаимодействие со сценаристом, режиссёром. Мы провели много времени с моей партнёршей Ханде Эрчель, у нас было множество бесед.

Горжусь, что мы воссоединились с Ханде. Кажется, прошло семь лет с тех пор, как мы снимались с ней в «Любовь не понимает слов». Конечно, очень приятно вновь работать вместе, и здорово, что мы сейчас встретились с более взрослыми версиями друг друга», — сказал Дениз в интервью турецким журналистам.

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