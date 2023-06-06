«Уральские пельмени» станут героями сериала

В Екатеринбурге начались съемки комедийного сериала «Мама будет против». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

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Проект станет первым сериалом от комедийного коллектива «Уральские пельмени». Картина расскажет о грузчике Николае. В один день мужчина роняет на клиентку строительного магазина Наталью тяжелую коробку. У девушки остается небольшая шишка, но ее мать Тамара Игоревна намерена засудить заведение. Мужчине грозит потеря работы и временного жилья — каморки на складе. Герой решает приударить за Натальей, чтобы решить конфликт.

Актер Сергей Ершов рассказал, что эта история появилась из миниатюры про семью, которая очень полюбилась зрителям. По словам комика, в их концертной программе около 40 сюжетов про этих персонажей. Ершов отметил, что его коллега Дмитрий Брекоткин станет самым ярким героем проекта. Комик сыграет мать Натальи — Тамару Игоревну.

«Нам пришлось выщипать Диме брови. Это ад! Ему было очень больно. Также нам пришлось сбрить Диме волосы на руках и груди, потому что у некоторых костюмов есть открытый ворот и высокие рукава», — рассказала художник по гриму Екатерина Крыльцова.