Сериал «Кумир» стартовал слабее «Эйфории»

Пару дней назад стартовал сериал «Кумир» с музыкантом The Weeknd и дочерью Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп. Критики разгромили шоу, а вот обычным зрителям оно понравилось больше. Об этом говорят и неплохие цифры, которые показало шоу.

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По информации Variety, премьерный эпизод сериала посмотрело 913 тыс. человек. Это меньше, чем показатели «Эйфории», первую серию которой посмотрели 1,1 млн зрителей. «Кумир» по просмотрам стартовал на 17% хуже.

Сюжет шоу рассказывает о молодой певице, которая знакомится с загадочным владельцем ночного клуба. Через какое-то время выяснится, что он возглавляет культ.