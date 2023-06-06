В новом сериале "Артист" Юрий Стоянов сыграет 10 ролей
Онлайн-кинотеатр START и телеканал "Россия" запустили работу над интересным проектом "Артист", в котором сыграет звезда культового "Городка" и главный актёр "Вампиров средней полосы" Юрий Стоянов. Причём сыграет сразу 10 ролей.
Среди образов, которые на себя примерит Стоянов: священник, сантехник, следователь, помощник депутата, строгая няня и другие.
"Вор-рецидивист по кличке Артист (Юрий Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. К этому времени там живут невестка и внуки Артиста и, чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам", - таков сюжет шоу.
Отмечается, что для Стоянова сериал станет третьим проектом - после "Вампиров средней полосы" и "Человека у окна", - где роль написали специально для него.
Помимо Стоянова, в проекте сыграли Юрий Ицков, Анна Глаубэ, Наталья Щукина, Антон Шаврин, Влад Воробей, Алексей Демидов, Александр Самойленко, Арина Севостьянова, Севастьян Бугаев и другие.
Выход намечен на 2024 год. В сериале будет 8 эпизодов по 48 минут.