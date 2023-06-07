$81.25-0.0886.95-0.08

Завершились съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

6 июня завершились съёмки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Об этом сообщает издание Fellowship of Fans, приближённое к съёмочной команде шоу. 9 июня авторы планируют отпраздновать завершение производства на большой вечеринке.

Завершились съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
© Чемпионат.com

Второй сезон «Колец власти» начали снимать в Великобритании в октябре 2022 года. Производство шоу трудно назвать спокойным: во время съёмок погибла лошадь и случился пожар, а финальные дни авторам пришлось отрабатывать без шоураннеров Патрика МакКея и Джона Д. Пэйна из-за забастовки сценаристов США.

Премьера второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится в 2024 году. По данным всё того же Fellowship of Fans, в продолжении будет сразу два Саурона.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители