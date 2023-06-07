Завершились съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

6 июня завершились съёмки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Об этом сообщает издание Fellowship of Fans, приближённое к съёмочной команде шоу. 9 июня авторы планируют отпраздновать завершение производства на большой вечеринке.

© Чемпионат.com

Второй сезон «Колец власти» начали снимать в Великобритании в октябре 2022 года. Производство шоу трудно назвать спокойным: во время съёмок погибла лошадь и случился пожар, а финальные дни авторам пришлось отрабатывать без шоураннеров Патрика МакКея и Джона Д. Пэйна из-за забастовки сценаристов США.