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Певец Влад Соколовский подтвердил участие в российском ремейке "Постучись в мою дверь"

Некоторое время назад прошел слух, что в российском ремейке сериала "Постучись в мою дверь" будет сниматься певец Влад Соколовский. Редакция Super связалась с артистом, и он подтвердил свое участие в проекте.

Соколовский рассказал, что когда он получил приглашение на пробы, то удивился, "сколько шума навел этот сериал по всему миру".

Стали известны актрисы российского "Постучись в мою дверь"

"Конечно же, это сразу вызвало азарт, потому что адаптация — это всегда ответственность. Пробы проходили на "Мосфильме", это было буквально за три дня до моего отлета на два месяца, и я реально еле успел ворваться в эту авантюру!" – поделился артист.

Ранее стало известно, что сын Канделаки снимется в российском "Постучись в мою дверь".

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