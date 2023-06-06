"Конечно же, это сразу вызвало азарт, потому что адаптация — это всегда ответственность. Пробы проходили на "Мосфильме", это было буквально за три дня до моего отлета на два месяца, и я реально еле успел ворваться в эту авантюру!" – поделился артист.