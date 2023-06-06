Певец Влад Соколовский подтвердил участие в российском ремейке "Постучись в мою дверь"
Некоторое время назад прошел слух, что в российском ремейке сериала "Постучись в мою дверь" будет сниматься певец Влад Соколовский. Редакция Super связалась с артистом, и он подтвердил свое участие в проекте.
Соколовский рассказал, что когда он получил приглашение на пробы, то удивился, "сколько шума навел этот сериал по всему миру".
"Конечно же, это сразу вызвало азарт, потому что адаптация — это всегда ответственность. Пробы проходили на "Мосфильме", это было буквально за три дня до моего отлета на два месяца, и я реально еле успел ворваться в эту авантюру!" – поделился артист.
Ранее стало известно, что сын Канделаки снимется в российском "Постучись в мою дверь".
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