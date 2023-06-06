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Мультсериал «Улетная доставка» вышел в телеэфир

1 июня в утреннем слоте телеканала «Карусель» начался показ комедийного ситкома «Улетная доставка» от анимационной компании «ЯРКО».

Мультсериал «Улетная доставка» вышел в телеэфир
© Кино-Панк

Комедийный ситком рассказывает о веселых приключениях команды доставщиков в фантастическом мире. Главные герои – три тучки, летающий китёнок, летающая тарелка и вулканчик каждый день выполняют сложные заказы, находят подходы к самым требовательным клиентам, придумывают самые нестандартные решения и все это со смехом и шутками. Полить дождями поля, помочь радуге перейти лес, найти мочалку русалке – со всем этим справится Улётная служба доставки!

Генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова рассказала:

«Мы очень рады, что теперь сериал «Улетная доставка» увидят зрители телеканала «Карусель». Проект создан в жанре ситком и рассчитан не только на детскую аудиторию, но и взрослую, поэтому его можно и нужно смотреть всей семьей. Главная идея – выход можно найти в любой ситуации, если использовать креативное мышление и действовать сообща. Герои учатся нестандартно мыслить и находить самые неожиданные решения в различных обстоятельствах. И всё это – весело, задорно, с юмором!»

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