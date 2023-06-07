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Звезда «Теда Лассо» намекнул на продолжение футбольного сериала

В материале содержатся спойлеры финала «Теда Лассо».

Звезда «Теда Лассо» намекнул на продолжение футбольного сериала
© Чемпионат.com

31 мая завершился сериал «Тед Лассо» — после трёх сезонов авторы решили, что рассказали и показали достаточно. Учитывая невероятную популярность шоу на Apple TV+ и рост рейтингов, прощаться с миром сериала пока рано — на это намекнул один из главных актёров шоу.

Apple опубликовала один из финальных кадров шоу, где тренер Борода, Рой Кент и Нэйтан Шелли смотрят на знаменитую надпись «Поверь» в раздевалке «Ричмонда». К фотографии компания сделала приписку «Пахнет потенциалом», на что актёр Ник Мохаммед (Нэйт) отреагировал эмодзи с закрытым на замок ртом.

Официально Apple не продлила сериал на четвёртый сезон и не сообщала о выходе спин-оффа. Впрочем, намёков становится всё больше, и зрители наверняка увидят продолжение знаменитого шоу — возможно, оно расскажет о новом тренерском штабе «Ричмонда».

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