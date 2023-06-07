Начались съемки седьмого сезона сериала "Невский"

Телеканал НТВ сообщил о начале съемок седьмого сезона детективного сериала "Невский", рассказывающий о буднях петербургского Главка. В главной роли - Антон Васильев.

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Напомним, прошлый сезон этой остросюжетной истории завершился кровавой драмой в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По сценарию, новый сезон начнется с того, что в город разбираться со случившимся приезжает замминистра МВД в исполнении Андрея Коровниченко.

Также в сезоне появятся два новых героя - это оперуполномоченные из Ярославля. Главный антагонист - криминальный авторитет Алексей Фомин, его играет Дмитрий Паламарчук. В прошлом сезоне он стал так называемым "теневым губернатором", главным криминальным авторитетом города, сейчас он будет стремиться сохранить свою власть, а сотрудники полиции, соответственно, сделают все, чтобы разрушить его замыслы.

Съемки проходят на улицах Петербурга. Несколько экшн-сцен уже сняты, причем прямо на Невском проспекте.