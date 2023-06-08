Sony Pictures снимет анимационный сериал о приключениях Лионеля Месси

«В детстве я обожал мультики, а сейчас их с не меньшим удовольствием смотрят мои дети. Сериал про героя с моим именем позволит нам устроить самый настоящий семейный просмотр, ведь мои дети будут думать, что в телевизоре их папа», - высказался звезда футбола.