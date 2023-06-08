Sony Pictures снимет анимационный сериал о приключениях Лионеля Месси
Как сообщают инсайдеры, кинокомпания Sony Pictures планирует производство мультипликационного сериала, главным героем которого станет персонаж по имени Лионель Месси.
При этом сообщается, что сам персонаж со знаменитым аргентинским футболистом не будет иметь ничего общего, кроме имени и фамилии.
Сюжетные подробности не афишируются, но, по некоторым данным, вымышленный Лионель будет путешествовать внутри видеоигры.
Любопытно, что сам футболист якобы восторженно воспринял новость о будущем мультфильме с его однофамильцем.
«В детстве я обожал мультики, а сейчас их с не меньшим удовольствием смотрят мои дети. Сериал про героя с моим именем позволит нам устроить самый настоящий семейный просмотр, ведь мои дети будут думать, что в телевизоре их папа», - высказался звезда футбола.