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Sony Pictures снимет анимационный сериал о приключениях Лионеля Месси

Как сообщают инсайдеры, кинокомпания Sony Pictures планирует производство мультипликационного сериала, главным героем которого станет персонаж по имени Лионель Месси.

Sony Pictures снимет анимационный сериал о приключениях Лионеля Месси
© Inc-News

При этом сообщается, что сам персонаж со знаменитым аргентинским футболистом не будет иметь ничего общего, кроме имени и фамилии.

Сюжетные подробности не афишируются, но, по некоторым данным, вымышленный Лионель будет путешествовать внутри видеоигры.

Любопытно, что сам футболист якобы восторженно воспринял новость о будущем мультфильме с его однофамильцем.

«В детстве я обожал мультики, а сейчас их с не меньшим удовольствием смотрят мои дети. Сериал про героя с моим именем позволит нам устроить самый настоящий семейный просмотр, ведь мои дети будут думать, что в телевизоре их папа», - высказался звезда футбола.

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