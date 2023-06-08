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Съемки сериала "Нулевой день" с Робертом Де Ниро приостановили из-за забастовки сценаристов

Съемки сериала "Нулевой день" от стримингового сервиса Netflix приостановили из-за забастовки сценаристов. Об этом сообщает издание Variety.

Съемки сериала с Робертом Де Ниро приостановили из-за забастовки сценаристов
© globallookpress.com

Это первый сериал, в котором снялся актер Роберт Де Ниро. Производство "Нулевого дня" было заказано Netflix в марте 2023 года. Съемки триллера проходили в Нью-Йорке, а над его созданием работает лауреат Пулитцеровской премии Майкл Шмидт.

Когда будет возобновлен съемочный процесс, неизвестно.

Подробности сериала также пока не раскрываются. Согласно описанию создателей, в нем поднимается волнующих всех вопрос: "Как найти истину в мире, находящемся в кризисе?".

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