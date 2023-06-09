$82.09+0.6388.04+0.87

Названа дата выхода сериала «Тяни, Сундук»

Названа дата выхода нового комедийного сериала студии «Пензфильммаш» «Тяни, Сундук» — спин-оффа проекта «Зема». Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса Premier.

Названа дата выхода сериала «Тяни, Сундук»
© Газета.Ru

Первые серии будут доступны в онлайн-кинотеатре 6 июля. По сюжету, парень по кличке Сундук встревожен экологическими проблемами своего города, и чтобы очистить водоем от мусора, решает устроить чемпионат по рыбалке мусора. Владелец свалки недоволен инициативой и хочет сорвать ее.

«Сундук — очень колоритный персонаж из сериала «Зема», и нам захотелось раскрыть его для зрителя. Я сам рыбак, часто выезжаю на природу, поэтому история про замусоренные водоемы и проблемы экологии мне знакома не понаслышке», — говорит исполнитель главной роли Денис Сундуков.

Также в семейном сериале сыграли Захар Савченко, Мария Абрамова, Полина Ряшко, Василиса Макарова, Владимир Афанасьев, Евгения Розанова. Режиссером проекта стал Вадим Валлиулин, сценаристом — Семен Молоканов.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители