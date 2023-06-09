Названа дата выхода сериала «Тяни, Сундук»

«Сундук — очень колоритный персонаж из сериала «Зема», и нам захотелось раскрыть его для зрителя. Я сам рыбак, часто выезжаю на природу, поэтому история про замусоренные водоемы и проблемы экологии мне знакома не понаслышке», — говорит исполнитель главной роли Денис Сундуков.