Названа дата выхода сериала «Тяни, Сундук»
Названа дата выхода нового комедийного сериала студии «Пензфильммаш» «Тяни, Сундук» — спин-оффа проекта «Зема». Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса Premier.
Первые серии будут доступны в онлайн-кинотеатре 6 июля. По сюжету, парень по кличке Сундук встревожен экологическими проблемами своего города, и чтобы очистить водоем от мусора, решает устроить чемпионат по рыбалке мусора. Владелец свалки недоволен инициативой и хочет сорвать ее.
«Сундук — очень колоритный персонаж из сериала «Зема», и нам захотелось раскрыть его для зрителя. Я сам рыбак, часто выезжаю на природу, поэтому история про замусоренные водоемы и проблемы экологии мне знакома не понаслышке», — говорит исполнитель главной роли Денис Сундуков.
Также в семейном сериале сыграли Захар Савченко, Мария Абрамова, Полина Ряшко, Василиса Макарова, Владимир Афанасьев, Евгения Розанова. Режиссером проекта стал Вадим Валлиулин, сценаристом — Семен Молоканов.