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Дженна Ортега раскрыла подробности второго сезона «Уэнсдей»

Актриса Дженна Ортега, которая является исполнительницей главной роли в сериале «Уэнсдей», рассказала Variety, что во втором сезоне шоураннеры хотят сделать акцент на хоррор-элементах.

Дженна Ортега раскрыла подробности второго сезона «Уэнсдей»
© Газета.Ru

Ортега задействована в проекте не только как актриса, она является еще и продюсером сериала режиссера Тима Бертона. Она считает, что в любовном треугольнике Уэнсдей Аддамс, Тайлера и Ксавье не было никакого смысла. Ортега подчеркнула, что в новом сезоне шоураннеры решили отказаться от развития любовной линии главной героини.

«Мы решили, что хотим больше склониться к хоррор-аспекту шоу. Потому что оно достаточно легкомысленное, а в таком шоу, где есть вампиры, оборотни и сверхспособности, не хочется воспринимать себя слишком серьезно», — пояснила Ортега.

Недавно исполнитель роли Ксавье Торпа, актер Перси Хайнс Уайт ответил на обвинения в сексуальных домогательствах. Артист пожаловался, что из-за подобных слухов ему и его близким начали угрожать в социальных сетях.

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