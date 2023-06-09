Дженна Ортега раскрыла подробности второго сезона «Уэнсдей»

Актриса Дженна Ортега , которая является исполнительницей главной роли в сериале «Уэнсдей», рассказала Variety, что во втором сезоне шоураннеры хотят сделать акцент на хоррор-элементах.

Ортега задействована в проекте не только как актриса, она является еще и продюсером сериала режиссера Тима Бертона. Она считает, что в любовном треугольнике Уэнсдей Аддамс, Тайлера и Ксавье не было никакого смысла. Ортега подчеркнула, что в новом сезоне шоураннеры решили отказаться от развития любовной линии главной героини.