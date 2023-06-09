$82.64+0.5589.01+0.97

Вся правда о российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

В конце 2022 года выяснилось, что в России будет создана собственная версия лихорадочно популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь".

Вся правда о российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Ревизор

Сегодня, 9 июня, "Вокруг.ТВ" выяснило кое-какие подробности адаптации. К примеру, уже названы производители российской картины: это компания "Медиаслово" при участии "Газпром-Медиа Холдинг" и Okko. А вот исполнители главных ролей все ещё представляют собою интригу. Напомним, центральных героев у турок играли Керем Бюрсин и Ханде Эрчел.

Издание делится вероятной информацией. В российской ленте роль героя-любовника Серкана Болата, возможно, получит Александр Петров – или же Данила Козловский, Максим Матвеев либо Павел Прилучный. Не исключены и другие актеры-красавцы. Его подругу Эду (в адаптации вроде бы Маши), по слухам, изобразит некая "новая" актриса.

По слухам, кастинг прошла 22-летняя невеста бизнесмена Курбана Омарова по имени Валерия, но в съемочной команде не подтвердили эти разговоры. Однако имена исполнителей ролей второго плана уже обозначены. Подружек невесты сыграют Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина, Максим Белбородов – главного злодея. И совсем недавно прозвучало , что сын Тины Канделаки Лео получил роль в ремейке "Постучись в мою дверь".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители