Вся правда о российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

В конце 2022 года выяснилось, что в России будет создана собственная версия лихорадочно популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь".

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Сегодня, 9 июня, "Вокруг.ТВ" выяснило кое-какие подробности адаптации. К примеру, уже названы производители российской картины: это компания "Медиаслово" при участии "Газпром-Медиа Холдинг" и Okko. А вот исполнители главных ролей все ещё представляют собою интригу. Напомним, центральных героев у турок играли Керем Бюрсин и Ханде Эрчел.

Издание делится вероятной информацией. В российской ленте роль героя-любовника Серкана Болата, возможно, получит Александр Петров – или же Данила Козловский, Максим Матвеев либо Павел Прилучный. Не исключены и другие актеры-красавцы. Его подругу Эду (в адаптации вроде бы Маши), по слухам, изобразит некая "новая" актриса.