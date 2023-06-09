Вся правда о российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
В конце 2022 года выяснилось, что в России будет создана собственная версия лихорадочно популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь".
Сегодня, 9 июня, "Вокруг.ТВ" выяснило кое-какие подробности адаптации. К примеру, уже названы производители российской картины: это компания "Медиаслово" при участии "Газпром-Медиа Холдинг" и Okko. А вот исполнители главных ролей все ещё представляют собою интригу. Напомним, центральных героев у турок играли Керем Бюрсин и Ханде Эрчел.
Издание делится вероятной информацией. В российской ленте роль героя-любовника Серкана Болата, возможно, получит Александр Петров – или же Данила Козловский, Максим Матвеев либо Павел Прилучный. Не исключены и другие актеры-красавцы. Его подругу Эду (в адаптации вроде бы Маши), по слухам, изобразит некая "новая" актриса.
По слухам, кастинг прошла 22-летняя невеста бизнесмена Курбана Омарова по имени Валерия, но в съемочной команде не подтвердили эти разговоры. Однако имена исполнителей ролей второго плана уже обозначены. Подружек невесты сыграют Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина, Максим Белбородов – главного злодея. И совсем недавно прозвучало , что сын Тины Канделаки Лео получил роль в ремейке "Постучись в мою дверь".