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Сериал «Молодой Скала» закрыли после трёх сезонов

Телеканал NBC решил закрыть комедийный сериал «Молодой Скала» после трёх сезонов. Причина — падение рейтингов шоу. Третий сезон смотрело 1,4 млн зрителей, а аудитория второго в среднем составляла 2,23 млн. Самым популярным был первый — он собрал у экранов 3 млн человек.

Сериал «Молодой Скала» закрыли после трёх сезонов
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В «Молодом Скале» рассказывается о жизни актёра и бывшего рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсона. В шоу показали его детство, юность и то, как Дуэйн пробивал себе дорогу в мир кино и строил карьеру. В том числе есть эпизоды детства героя, которое он провёл на Гавайях, а также начало его карьеры футболиста во время учёбы в колледже в Майами. В сериале можно увидеть Скалу и на ринге, когда он был членом WWE. В третьем сезоне молодой Джонсон начал делать первые шаги к завоеванию Голливуда.

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