Нейросеть с голосом Горшенева исполнила трек из сериала «Ведьмак»

Нейросеть с голосом покойного музыканта Михаила Горшенева из группы «Король и Шут» исполнила популярную песню из сериала «Ведьмак». Такой трек создал автор YouTube-канала Baron Ungern.

© Слово и Дело

На YouTube-канале собрано свыше 20 «каверов», исполненных с помощью голоса популярного артиста. Так, например, уже можно услышать треки «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала Netflix, «Спокойная ночь» группы «Кино» и многие другие.