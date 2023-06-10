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Нейросеть с голосом Михаила Горшенева исполнила композицию из сериала «Ведьмак»

Нейросеть с голосом покойного музыканта Михаила Горшенева из группы «Король и Шут» исполнила популярную песню из сериала «Ведьмак». Такой трек создал автор YouTube-канала Baron Ungern.

Нейросеть с голосом Горшенева исполнила трек из сериала «Ведьмак»
© Слово и Дело

На YouTube-канале собрано свыше 20 «каверов», исполненных с помощью голоса популярного артиста. Так, например, уже можно услышать треки «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала Netflix, «Спокойная ночь» группы «Кино» и многие другие.

Стоит отметить, что некоторые из композиций искусственный интеллект «спел» на английском языке. Как пишет портал Hi-Tech Mail.Ru, это было сделано благодаря сервисам Eleven Labs или Soundraw AI Music.

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