Пользователи негодуют из-за костюмов в третьем сезоне «Ведьмака»

Трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак» уже набрал критическое количество дизлайков , число которых только продолжает расти. Видимо, именно из-за этого Netflix ограничил доступ к статистике видео.

Помимо ухода Генри Кавилла — исполнителя главной роли — аудиторию волнует еще и качество костюмов в третьем сезоне. Многие зрители задаются вопросом: как именно Netflix пришло в голову нарядить героев сериала в нечто подобное?

Ранее фанаты уже замечали неоднозначные образы Йеннифер, ну а теперь и одеяние Геральда стало причиной бурного обсуждения на Reddit, где один из фанатов даже нашел похожий наряд на сайте с традиционной индийской одеждой. Так пользователи Reddit реагируют на образы из трейлера третьего сезона: Геральт «добавить в корзину» из Ривии. Йеннифэр с AliExpress. Заглавное фото: Netflix