NBC закрыл сериал "Молодой Скала" про Дуэйна Джонсона

По данным компании-измерителя Nielsen, третий сезон шоу, выходивший с ноября 2022 года по февраль 2023-го, столкнулся со значительным падением рейтингов (1,4 млн зрителей и рейтинг 0,25 среди аудитории 18–49 лет против 2,23 млн зрителей и рейтинга 0,39 у второго сезона).

Премьера «Молодого Скалы» состоялась на NBC в феврале 2021 года. Шоу основано на биографии актера и экс-рестлера Дуэйна Джонсона. По сюжету сериала, в 2032 году Джонсон участвует в президентских выборах, в каждой серии актер — в ходе очередного интервью или просто разговора — вспоминает события из разных периодов своей жизни: детства на Гавайях, а также школьных и студенческих лет в Пенсильвании и Майями.