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Сериал «Рыцари Готэма» закрыли после первого сезона

По информации издания Deadline, сериал «Рыцари Готэма» решили закрыть после первого сезона. Шоу стартовало на телеканале CW в марте и до сих пор идёт.

Сериал «Рыцари Готэма» закрыли после первого сезона
© Чемпионат.com

В издании отметили, что при других обстоятельствах сериал наверняка бы получил второй сезон, однако новая стратегия CW не позволяет продлить шоу. К тому же проект не получил положительный приём аудитории — в основном «Рыцарей Готэма» раскритиковали за многое.

Сюжет проекта рассказывает о том, как после смерти Брюса Уэйна, то есть Бэтмена, в Готэме начало твориться безумие. Его приёмного сына вместе с детьми заклятых врагов Бэтмена обвинили в убийстве Уэйна. Одну из главных ролей сыграл Миша Коллинз, известный по сериалу «Сверхъестественное».

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