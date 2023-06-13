Сериал «Рыцари Готэма» закрыли после первого сезона

По информации издания Deadline, сериал «Рыцари Готэма» решили закрыть после первого сезона. Шоу стартовало на телеканале CW в марте и до сих пор идёт.

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В издании отметили, что при других обстоятельствах сериал наверняка бы получил второй сезон, однако новая стратегия CW не позволяет продлить шоу. К тому же проект не получил положительный приём аудитории — в основном «Рыцарей Готэма» раскритиковали за многое.